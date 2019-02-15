В Душанбе обсудили формирование объединенной системы ПРО и ПВО в Туркестане

Создание объединенной системы противовоздушной и противоракетной обороны в Туркестане обсудили участники рабочей группы ОДКБ в Душанбе, сообщает 14 февраля издание "Авеста".

В заседании рабочей группы приняли участие представители оборонных ведомств России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также объединенный штаб ОДКБ и представители базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ в области исследования проблем ПВО.

Участники заседания приняли решение продолжить работу по данному направлению. Кроме того, рекомендовано проведение научно-исследовательской работы в области проблем ПРО и ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля глава центрального командования ВС США, генерал Джозеф Вотел заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы страны Туркестана отказались от закупок вооружения в России.