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15.02.2019
Военно-промышленный курьер

Комиссия Главного командования Сухопутных войск определила лучшие рационализаторские работы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Комиссия по отбору наиболее значимых результатов изобретательской, рационализаторской и патентно - лицензионной работы вузов Сухопутных войск, работавшая в Михайловской военной артиллерийской академии, подвела итоги своей деятельности на заключительном заседании.

В ходе работы из числа свыше 500 представленных к рассмотрению изобретений, полезных моделей, рационализаторских предложений, программ для ЭВМ, баз данных было отобрано около 70. Из них свыше трети, результат деятельности изобретателей и рационализаторов Михайловской военной артиллерийской академии.

Отобранные наиболее значимые результаты, вошли в информационный сборник, подготовленный отделом организации научной работы и подготовки педагогических кадров академии.

Членами комиссии были выработаны предложения по обеспечению дальнейшего продвижения и реализации, отобранных наиболее значимых результатов изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы вузов Сухопутных войск, а также по порядку дальнейшего представления сведений в целях включения в базу данных.

14.02.2019
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