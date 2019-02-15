Комиссия Главного командования Сухопутных войск определила лучшие рационализаторские работы

Комиссия по отбору наиболее значимых результатов изобретательской, рационализаторской и патентно - лицензионной работы вузов Сухопутных войск, работавшая в Михайловской военной артиллерийской академии, подвела итоги своей деятельности на заключительном заседании.

В ходе работы из числа свыше 500 представленных к рассмотрению изобретений, полезных моделей, рационализаторских предложений, программ для ЭВМ, баз данных было отобрано около 70. Из них свыше трети, результат деятельности изобретателей и рационализаторов Михайловской военной артиллерийской академии.

Отобранные наиболее значимые результаты, вошли в информационный сборник, подготовленный отделом организации научной работы и подготовки педагогических кадров академии.

Членами комиссии были выработаны предложения по обеспечению дальнейшего продвижения и реализации, отобранных наиболее значимых результатов изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы вузов Сухопутных войск, а также по порядку дальнейшего представления сведений в целях включения в базу данных.