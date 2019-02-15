Китай в 2019 году проведет испытание новейших самолетов COMAC C919
Китайский пассажирский среднемагистральный авиалайнер C919 пройдет общий испытательный полет с участием шести машин в 2019 году.
Уже грядет серийное производство пассажирских лайнеров, сообщили в компании Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC).
Как сообщает агентство Синьхуа, свой первый испытательный полет полностью разработанный и собранный в Китае самолет провел 5 мая 2017 года в Шанхайском Международном аэропорту Пудун. На конец 2018 года уже три машины провели свой первый испытательный полет.
C919 является первым собственным узкофюзеляжным среднемагистральным авиалайнером производства Китая. К настоящему времени компания COMAC, ответственная за разработку и производство самолета, уже получила 815 заказов на новейший лайнер от 28 клиентов по всему миру.
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются