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15.02.2019
Военно-промышленный курьер

Китай в 2019 году проведет испытание новейших самолетов COMAC C919

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китайский пассажирский среднемагистральный авиалайнер C919 пройдет общий испытательный полет с участием шести машин в 2019 году.

Уже грядет серийное производство пассажирских лайнеров, сообщили в компании Commercial Aircraft Corp. of China (COMAC).

Как сообщает агентство Синьхуа, свой первый испытательный полет полностью разработанный и собранный в Китае самолет провел 5 мая 2017 года в Шанхайском Международном аэропорту Пудун. На конец 2018 года уже три машины провели свой первый испытательный полет.

C919 является первым собственным узкофюзеляжным среднемагистральным авиалайнером производства Китая. К настоящему времени компания COMAC, ответственная за разработку и производство самолета, уже получила 815 заказов на новейший лайнер от 28 клиентов по всему миру.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
C919
Компании
COMAC
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1 комментарий
№1
15.02.2019 06:41
Цитата, q
свой первый испытательный полет полностью разработанный и собранный в Китае самолет провел 5 мая 2017 года
Не совсем ясно, что подразумевается под этой фразой.
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