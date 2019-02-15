Российские и американские учёные обсудят проблемы в отношениях Роскосмоса и NASA

Сочи. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Представители Российской академии наук обсудят с американскими коллегами взаимодействие по линии "Роскосмос"-NASA, сообщил "Интерфаксу" глава РАН Александр Сергеев.

"Мы планируем встречаться с американскими коллегами, которые занимаются космосом", - сказал А.Сергеев.

"Между "Роскосмосом" и NASA до самого последнего времени были очень конструктивные отношения... В январе эти взаимоотношения затормозились, но я думаю, что со стороны академии наук мы сколько сможем, столько сделаем, чтобы эти взаимоотношения подтолкнуть", - добавил он.

"Все-таки, несмотря на сложные геополитические условия и демарши, которые в последнее время мы видим в больших количествах с американской стороны, учёные понимают, что сотрудничество надо развивать и крепить", - отметил глава РАН.

Ранее в январе "Интерфакс" сообщал, что NASA аннулировало приглашение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США после того, как против визита высказались ряд американских политиков. Д.Рогозин планировал посетить США в феврале 2019 года.

По словам А.Сергеева, делегация РАН планирует прибыть в США в середине марта. В ходе визита планируется подписать соглашение о сотрудничестве между академиями наук России и США.

Как А.Сергеев сообщил "Интерфаксу", основными темами соглашения, среди прочего, станут совместные исследования в области астрофизики, медицины и изменений климата.