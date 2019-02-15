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15.02.2019
ТАСС

В России разработали датчики контроля за караульными

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Источник изображения: © Виталий Тимкив/ТАСС

Исполнительный директор группы компаний "Стрелец" Михаил Левчук рассказал, что новое устройство сделано так, чтобы солдату нельзя было его сломать или разбить

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты группы компаний "Стрелец" создали датчики определения местоположения военнослужащего при несении караульной службы. Новое устройство может помочь и военнослужащим в Сирии, сообщил журналистам исполнительный директор группы компаний Михаил Левчук.

"Был сделан продукт для контроля несения службы во всех воинских частях. При заступлении в караул солдатам даются специальные часы, они надевают их на руку, и начальник караула видит местоположение военнослужащего, его физическое состояние, ходит ли он по маршруту. Это такая "радионяня" для начальника караула с учетом его местоположения", - рассказал Левчук.

По его словам, это устройство, подключенное только к специальному каналу Минобороны, сделано так, чтобы солдату нельзя было его сломать или разбить. В датчик встроен акселерометр, позволяющий фиксировать передвижения человека, на котором он размещен, пояснил специалист.

"Зарядки хватает на 12 часов, а смена караула каждые два часа, то есть это с запасом. И потом рука все-таки в тепле находится. Мы же говорим о том, что человек одетый и живой, но это устройство работает и при минус 40", - уточнил Левчук.

Он также сообщил, что новое устройство может помочь военнослужащим в Сирии. "Мы когда были первый раз в воинской части, парни говорили, что ошейники привезли. А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удаленном посту, уже совсем другое отношение к этой штуке. Ты понимаешь, что ты подконтролен и даже если тебе по башке ударили, чтоб автомат забрать, тебя вовремя спасут", - добавил исполнительный директор группы компаний.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Стрелец
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