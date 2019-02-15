Названы возможные сроки запуска сверхтяжелой ракеты "Дон"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия в 2029 году на первой сверхтяжелой ракете-носителе "Дон" планирует отправить к Луне взлетно-посадочный комплекс для отработки прилунения на ее поверхность, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

Планируется, что сверхтяжёлая ракета "Дон" будет более грузоподъёмной сверхтяжёлой ракеты "Енисей", первый пуск которой планируется в 2028 году.

В СССР была создана сверхтяжёлая ракета Н-1 для пилотируемых полётов на Луну, однако после четырёх аварийных пусков в 1969-1972 годах программа была закрыта. В 1987-1988 годах состоялось два успешных пуска сверхтяжёлой ракеты "Энергия", но программа также была закрыта в связи с отсутствием достаточного количества полезных нагрузок и развалом СССР. Кроме того, разрабатывалась сверхтяжёлая ракета "Вулкан", более грузоподъемная, чем "Энергия".

"Отличием "Дона" от "Енисея" станет добавление еще одной ступени, что сделает "Дон" более грузоподъемным, чем "Енисей". "Енисей" (или ракета-носитель сверхтяжелого класса первого этапа, СТК-1) сможет выводить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой от 88 до 103 тонн, а на лунную орбиту - от 20 до 27 тонн. У "Дона" (или ракеты-носителя сверхтяжелого класса второго этапа, СТК-2) эти показатели составят, соответственно, 125-130 тонн и 32 тонны", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что первый пуск ракеты "Дон" намечается на 2029 год. "Его целью будет отправка к Луне взлетно-посадочного комплекса для отработки прилунения на ее поверхность в обеспечение будущей высадки российских космонавтов на естественный спутник Земли", - пояснил он.