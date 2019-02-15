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15.02.2019
Военно-промышленный курьер

Япония пересмотрит стратегию переговоров с Россией по Курилам, пишут СМИ

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Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ТОКИО, 14 фев - РИА Новости, Ксения Нака. Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией, исходя и понимания, что вопрос мирного договора может потребовать длительного времени, об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило агентство Jiji.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, понимая, что первоначальный план выйти к рамочному соглашению по мирному договору с Россией на встрече с российским президентом в июне в Осаке неосуществим, приступил к пересмотру стратегии переговоров, сообщает издание. Во многом это связано с усилением в России настроений против передачи островов.

Первоначально, Абэ рассчитывал, что проведя подготовительную работу до июня, когда в Осаке пройдет саммит "двадцатки", ему удастся прийти к заключению рамочного соглашения по мирному договору с российским президентом, который, как ожидается, должен приехать на форум. Саммит "двадцатки" пройдет 28-29 июня в японском городе Осака.

Однако встреча на высшем уровне 22 января между лидерами двух стран не продемонстрировала заметного прогресса. После нее, по словам источников из окружения премьера, он обмолвился, что "и не говорил именно про июнь". Другой источник передал, что Абэ выразился более откровенно: "в июне это невозможно". Высокопоставленный чиновник правительства заявил агентству, что "прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, это невозможно в принципе".

О смене стратегии, по мнению агентства, говорит и высказывание Абэ на парламентских слушаниях на этой неделе, когда он заявил, что "не собирается ограничивать срок (переговоров – ред.) текущим годом".

В то же время это ставит под сомнение реализацию планов Абэ решить вопрос в рамках срока своих полномочий до сентября 2021 года. В его окружении уже обсуждается вопрос о том, что "необходимо подумать, как передать этот вопрос следующей администрации, если переговоры затянутся".

При этом, все опрошенные РИА Новости по данному вопросу эксперты сходятся во мнении, что если проблема мирного договора не будет решена, пока Синдзо Абэ находится на посту премьер-министра, она не будет решена никогда.

14.02.2019
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Страны
Россия
Япония
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