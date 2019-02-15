Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины. Офицер заявил, что воссоединение Крыма с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума якобы противоречит Будапештскому меморандуму.

"В прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст. Это произошло и когда Украина сдала ядерное оружие России, под гарантию США, Европы и самой Российской Федерации сохранить ее границы. И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом", - сказал он.

Табах подчеркнул, что в уставе НАТО есть четкий пункт, согласно которому страны, у которых есть незавершенные территориальные конфликты, не могут претендовать на то, чтобы стать членами Североатлантического альянса, однако предположил, что Украина может вскоре вступить в НАТО в качестве "исключения".

"Это исключение нужно будет принять. Думаю, Россия может доиграться", - сказал он.

Будапештский меморандум подписали пятого декабря 1994 года лидеры России, Украины, США и Великобритании. Документ был призван гарантировать соблюдение положений Заключительного акта СБСЕ и закреплял положение Украины как государства, не обладающего ядерным оружием. Документ не ратифицировали в российском парламенте.