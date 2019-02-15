Войти
15.02.2019
Интерфакс-АВН

Утвержден окончательный облик перспективного авиакомплекса дальней авиации - источники

532
1
0
Возможный облик ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник изображения: Минобороны РФ

Все контрактные документы для запуска создания ПАК ДА подписаны

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Облик перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА) окончательно определен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Утвержден облик самолета, необходимые характеристики", - сказал собеседник агентства.

"Подписаны все контрактные документы, необходимые для производства образцов", - добавил он.

В свою очередь еще один источник агентства подтвердил, что в настоящее время есть и согласованный облик самолёта, и подписанные документы на следующий этап работ.

Как сообщалось, перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.

По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.

Ранее гендиректор "Туполева" Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный бомбардировщик должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.

Двигатель для ПАК ДА создаёт Объединенная двигателестроительная корпорация. Согласно открытым данным, силовая установка будет обладать тягой на 23 тс.

14.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Конюхов Александр
Проекты
ПАК ДА
Похожие новости
29.01.2019
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации планируют создать за пять-семь лет
09.01.2019
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
02.10.2018
Началась разработка двигателя для перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА
25.12.2017
Секреты ПАК ДА и Ту-160М2: каким будет крылатый щит России
14.08.2015
Военные назвали сроки начала работ над бомбардировщиком ПАК ДА
1 комментарий
№1
15.02.2019 07:43
28.09.2012 ТАСС Утвержден облик перспективного российского самолета-ракетоносца ПАК-ДА
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.02 07:43
  • 1
Утвержден окончательный облик перспективного авиакомплекса дальней авиации - источники
  • 15.02 07:22
  • 8
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 15.02 06:43
  • 27
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 15.02 06:41
  • 1
Китай в 2019 году проведет испытание новейших самолетов COMAC C919
  • 15.02 04:28
  • 21
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 15.02 01:14
  • 2
Stealth Rules: One Expert Thinks the Air Force Should Avoid the F-15X
  • 15.02 01:11
  • 33
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 14.02 23:48
  • 6
В Сети опубликовали изображение нового берегового ракетного комплекса
  • 14.02 23:01
  • 3
Ведущие вузы получат 10 миллиардов на повышение конкурентоспособности
  • 14.02 22:10
  • 4
Авиашлемы. Виртуальная реальность в настоящем бою
  • 14.02 21:09
  • 35
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 14.02 20:42
  • 24
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 14.02 20:32
  • 72
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 14.02 17:23
  • 8
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 14.02 17:17
  • 46
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs