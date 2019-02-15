Польша подписала соглашение о приобретении первого дивизиона американской ракетной системы HIMARS

13 февраля 2019 года в Варшаве министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с правительством США (в виде обмена между правительствами письмами Letters of Offer and Acceptance - LOA) на поставку Польше по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) первого дивизионного комплекта ракетной системы High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) производства корпорации Lockheed Martin. При подписании присутствовали президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майкл Пенс.

Подписание министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком соглашение с правительством США на поставку Польше по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) первого дивизионного комплекта ракетной системы High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS). Варшава, 13.02.2019 (с) министерство национальной обороны Польши

Стоимость соглашения составляет 414 млн долл (около 1,5 млрд злотых). В состав закупаемого в рамках польской программы Homar дивизионного комплекта системы HIMARS входят 18 боевых машин М142 и две учебные установки, а также корректируемые ракеты GMLRS, оперативно-тактические ракеты ATACMS и практические ракеты LCRR (конкретные количества закупаемых ракет не раскрываются), плюс сопутствующая техника и системы. В соглашение входят также услуги по обучению и технической поддержке. Дивизионный комплект будет поставлен "в конфигурации, максимально приближенной к стандартной американской". Поставка должна быть произведена к 2023 году.

Со стороны bmpd напомним, что в июле 2017 года польский консорциум во главе с польским государственным военно-промышленным объединением Polska Grupa Zbrojenjowa (PGZ) выбрал ракетную систему HIMARS производства Lоckheed Martin для поставок для Войска Польского в качестве оперативно-тактических ракетных комплексов по программе Homar ("Омар"; также программа именовалась Dywizjonowego modu?u ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - DMO WWR).

По программе Homar вооруженные силы Польши планировали приобрести три дивизиона высокоточных ракетных комплексов с дальностью стрельбы не менее 300 км (суммарно 56 пусковых установок - по 18 в дивизионе, плюс две учебные), при этом в перспективе считалась возможной закупка до 160 боевых машин. Конкурентами предложения Lоckheed Martin М142 HIMARS в программе выступали израильский комплекс IMI Lynx и турецкий Roketsan T-300 Kasirga.

При этом польская сторона первоначально имела весьма амбициозные планы по совместному производству систем HIMARS в Польше с участием национальной промышленности, для чего PGZ заключила соответствующее соглашение с Lockheed Martin. Планировалось, что все машины комплекса HIMARS должны были изготавливаться заводом Huta Stalowa Wola (HSW) на шасси польских автомобилей Jelcz 663, а также производство в Польше системы управления огнем и частичная локализация производства ракет GMLRS на входящем в PGZ предприятии ZM Mesko.

28 ноября 2017 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Польше по линии FMS различных ракет (М30А1, ATACMS M57 и LCRR) для ракетной системы HIMARS с предполагаемой стоимостью поставки 250 млн долл. Поставка планировалась в поддержку соглашению по линии прямых коммерческих продаж Direct Commercial Sale (DCS) между Lockheed Martin и PGZ, направленному на организацию лицензионного производства комплексов HIMARS и ракет GMLRS в Польше на предприятиях PGZ. В поставку должны были быть включены также восемь навигационных систем Universal Position Navigation Units (UPNU) для планируемых к изготовлению в Польше боевых машин ракетного комплекса HIMARS, и 1642 блока наведения ракет GMLRS для производства этих ракет в Польше.

Однако летом 2018 года министерство национальной обороны Польши, оценив возможные сроки и стоимость работ по локализации системы HIMARS силами польской промышленности, полностью отказалось от идеи совместного производства и решило напрямую приобретать комплектные системы HIMARS и ракеты к ней в США в американской комплектации, обратившись в октябре 2018 года с соответствующим официальным запросом в Вашингтон.

Соответственно, 29 ноября 2018 года американское DSCA направило Конгрессу США новое уведомление - теперь уже о прямой поставке Польше по линии FMS одного дивизионного комплекта системы HIMARS, с предполагаемой стоимостью 665 млн долл. Согласно уведомлению, в поставку должны были войти 20 боевых машин М142, 36 корректируемых ракет GMLRS M31 Unitary c моноблочной боевой частью, девять корректируемых ракет GMLRS M30A1 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью [в обоих случаях, видимо, как обычно в уведомлениях DSCA, имеются в виду не ракеты, а шестизарядные транспортно-пусковые модули с шестью ракетами в каждом], 30 оперативно-тактических ракет ATACMS M57 Unitary с моноблочной боевой частью, и 20 практических ракет LCRR. Также в поставку должны были быть включены 24 комплекта системы управления огнем артиллерии Advanced Field Artillery Tactical Data Systems (AFATDS), 20 учебных модулей M68A2, 33 автомобиля M1151A1 HMMWV, а также другое сопутствующее имущество и оборудование, обучение, и т.д.

Конечное соглашение по линии FMS на приобретение Польшей одного дивизионного комплекта HIMARS было теперь однако подписано на меньшую сумму 414 млн долл., так что конечная комплектация дивизиона в отношении количества приобретаемых ракет остается неясной.