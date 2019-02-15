Курьезней "Азовца": реактивная установка на базе ЛуаЗа -"лунохода"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

За время своего независимого существования гигантский кусок бывшего советского военно-промышленного комплекса, доставшийся Украине, наряду с достаточно интересными разработками явил миру ряд образцов, которые сейчас воспринимаются как нечто анекдотичное.

Мы не будет вспоминать об "Азовце и других сомнительных разработках последних лет. Ведь еще более 20 лет назад на Украине создали боевую машину, которая долгое время воспринималась как курьез. Многие не верили, что она реально существовала. Представленное в интернете единственное ее фото называли "плодом фотошопа", поскольку уж очень смешно выглядит небольшая машинка ЛуАЗ-969М, прозванная в народе "луноходом", с установленной на ней 57-мм реактивной системой залпового огня.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Однако, на Дзен канале Gur Khan attacks! в материале об орудии КБА-27 на одной из фотографий можно разглядеть это чудо украинской конструкторской мысли.

Кстати, сама эта машина отличалась высокой проходимостью. Блок УБ-32-57 для запуска 32 неуправляемых 57-мм реактивных снарядов С-5 был установлен в кузове автомобиля. Но дальность их применения ограничивался всего 1800-метровой дистанцией.

Эта РСЗО демонстрировалась 28 октября 1998 года на полигоне под Гончаровском в Черниговской области. Машина не вызвала интереса у ВСУ, и вскоре о ней забыли.

Использованы материалы Gur Khan attacks! (фото Сергей Попсуевич)