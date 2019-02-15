Австралия подписала формальное соглашение о постройке 12 подводных лодок французского проекта

11 февраля 2019 года в Канберре правительством Австралии было подписано с французским судостроительным объединением Naval Group формальное соглашение о стратегическом партнерстве Strategic Partnering Agreement (SPA) по программе Future Submarine Program строительства 12 перспективных неатомных подводных лодок для ВМС Австралии. При подписании соглашения присутствовали премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, министр обороны Австралии Кристофер Пайн и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Фактически данное соглашение является контрактом с Naval Group на постройку 12 указанных подводных лодок. Общая стоимость программы Future Submarine Program оценивается в 50 млрд австралийских долл (30 млрд долл США), что является крупнейшей оборонной программой в истории Австралии.

Подписание правительством Австралии с французским судостроительным объединением Naval Group соглашения о стратегическом партнерстве Strategic Partnering Agreement (SPA) по программе Future Submarine Program строительства 12 перспективных неатомных подводных лодок для ВМС Австралии. Kанберра, 11.02.2019 (с) Naval Group

Напомним, что 26 апреля 2016 года министерство обороны Австралии присудило французскому консорциуму компаний DCNS (ныне Naval Group) и Thales победу в международном тендере на постройку для ВМС Австралии 12 больших неатомных подводных лодок по программе SEA 1000 (Future Submarine Program). Австралийским флотом был выбран предложенный консорциумом DCNS и Thales проект большой подводной лодки Shortfin Barracuda Block 1A, представляющий собой по сути неатомный вариант строящихся DCNS (Naval Group) для ВМС Франции атомных многоцелевых подводных лодок нового поколения проекта Barracuda. Однако предконтрактные переговоры и заключения соответствующих пакетов соглашений между австралийской и французской сторонами растянулись в итоге почти на три года.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта Shortfin Barracuda Block 1A (австралийское обозначение тип Attack) должна иметь длину 94 метра и полное подводное водоизмещение около 4700 тонн, и не планируется к оснащению воздухонезависимой энергетической установкой. Naval Group рекламирует подход с возможностью поэтапного наращивания боевых возможностей лодок Shortfin Barracuda на протяжении всего срока их службы, с постепенным внедрением модификаций Block 1B, Block 1C, и т. д.

Министерство обороны Австралии начало программу SEA 1000 (Future Submarine Programme) в 2007 году, планируя (изначально начиная с 2025 года) ввести в строй 12 больших неатомных подводных лодок нового поколения, шесть из которых должны заменить находящиеся сейчас в строю австралийского флота большие дизель-электрические подводные лодки типа Collins. Эти планы были утверждены на правительственном уровне в "Белой книге" по обороне в 2009 году. Требования австралийского флота по программе предусматривают неатомную подводную лодку с беспрецедентными характеристиками дальности и автономности, чтобы эффективно использовать эти корабли в удаленных раонах - таких - как китайские моря, Персидский залив и даже северная часть Тихого океана. Планируется применение на лодках современной АСБУ производствa американской корпорации Lockheed Martin, а также вооружение крылатыми и противокорабельными ракетами, запускаемыми через торпедные аппараты.

На финальной стадии программы SEA 1000 (с 2015 года), помимо консорциума DCNS и Thales, в тендере по программе принимали участие германское объединение ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) со специально увеличенной модификацией своего проекта 214 (первоначально TKMS предлагался специально разработанный более крупный проект 216), а также консорциум японских корпораций Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Shipbuilding Corporation с проектом на основе строящихся для японского флота подводных лодок типа Soryu.

Строительство всех 12 подводных лодок должно осуществляться в партнерстве с Naval Group на специально сооружаемом предприятии Future Submarine Yard австралийской государственной компании ASC в Аделаиде, постройка этой верфи была начата в 2018 году. Видимо, секции для сборки лодок на данном предприятии будут изготавливаться Naval Group во Франции. Сейчас передача головной лодки типа Attack на испытания ожидается в 2031 году, а постройка всех 12 лодок растянется, как ожидается, до середины 2040-х годов. Сами лодки будут оставаться в строю ВМС Австралии до 2070-х годов.

Инфографика предполагаемых к постройке для ВМС Австралии неатомных подводных лодок проекта Shortfin Barracuda Block 1A (австралийское обозначение тип Attack) по программе Future Submarine Program (с) Naval Group