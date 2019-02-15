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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Расчеты комплексов "Искандер" на Северном Кавказе и Кубани в рамках учений провели электронные пуски ракет

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Искандер
Ракетный комплекс "Искандер".
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" соединений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и на Кубани, выполнили электронные пуски с неподготовленных позиций в рамках проверки боевой готовности, сообщает в четверг пресс-служба ЮВО.

"После совершения марша и оборудования позиций на полигонах подразделения получили приказ на выдвижение в заданные районы, где отработали задачи по развертыванию комплексов, маскировке, перегрузке ракет, выполнению электронных пусков и оперативному выводу техники из-под ответного удара условного противника", - говорится в сообщении.

По возвращении военнослужащие ракетных соединений продолжат выполнение мероприятий в рамках проверки боеготовности.

Также сообщается, что расчеты современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" зенитного ракетного соединения ЮВО на черноморском побережье Краснодарского края, в рамках тактико-специального учения, отработали наземную оборону позиций от атак противника.

"В ходе учебного боя военнослужащие из штатного вооружения ЗРПК выполнили поражение малых надводных судов, легкобронированных машин и диверсионных групп условного противника", - говорится в сообщении.

В тактическом учении приняли участие более 500 специалистов противовоздушной обороны ЮВО, было задействовано свыше 60 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы БУК-М1-2.

14.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М1
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
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