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15.02.2019
Интерфакс-АВН

Украинский "москитный флот" в 2019г пополнится тремя боевыми катерами

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Гюрза-М
Спуск на воду третьего по счету предназначенного для ВМС Украины малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 (шифр "Гюрза-М") с заводским номером 01028 (бортовой номер U 179) на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском". Киев, 22.06.2017.
Источник изображения: dumskaya.net

Киев. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Один малый бронированный артиллерийский катер и два десантных катера будут приняты в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в 2019 году, сообщил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генерального штаба ВСУ Вячеслав Демьяненко.

"В состав Военно-морских сил приняты шесть малых бронированных артиллерийских катеров. В текущем году запланировано принятие еще одного такого катера и двух десантных катеров", - рассказал В.Демьяненко на брифинге "Итоги реформирования ВСУ" в среду в Киеве.

Он не уточнил названия катеров, но речь идет о малых бронированных артиллерийских катерах проекта 58155 "Гюрза-М" и больших десантно-штурмовых катерах проекта 58503 "Кентавр-ЛК", заложенных в начале февраля на заводе "Кузня на Рыбальском" в рамках реализации "Стратегии ВМС ВСУ - 2035".

По словам В.Демьяненко, продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", который будет оснащен ракетным комплексом "Нептун".

"США передали в ВМС ВСУ два патрульных катера типа Island в рамках международной помощи в военной сфере. Продолжаются мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря", - рассказал представитель Генштаба.

Также, по его словам, вдвое наращен потенциал артиллерийских подразделений, улучшилось состояние обеспечения вооружением, военной и специальной техникой.

"На вооружение принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца, поставлено в войска около 8 тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, а также около 500 тысяч единиц боеприпасов. Восстановлена исправность около 6 тыс. единиц вооружения и военной техники. В рамках технической помощи от США в войска поставлено пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 2 тыс. 500 приборов ночного видения. На предприятиях оборонно-промышленного комплекса осваивается производство ракет и боеприпасов, в первую очередь тех, которые для нас в настоящее время важны", - рассказал В.Демьяненко.

Как сообщалось, на ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) 8 февраля состоялась закладка очередных двух боевых катеров для ВМС ВСУ в рамках реализации "Стратегии ВМС ВС Украины - 2035". По словам представителей судостроительного завода, строительство заложенных катеров предварительно продлится около четырех месяцев.

По словам командующего украинскими ВМС Игоря Воронченко, в рамках реализации программы это закладка уже 8-го корпуса МБАК "Гюрза-М" и 3-го корпуса БДШК "Кентавр-ЛК", которые хорошо зарекомендовали себя и в море, и на реках. Всего в рамках программы развития ВМС намечено дальнейшее строительство до 20 бронекатеров "Гюрза-М" и около 8 катеров "Кентавр".

Стратегия развития украинских ВМС до 2035 года включает концепцию так называемого "москитного флота", которая предусматривает строительство или приобретение многофункциональных, скоростных, хорошо вооруженных катеров.

Как отмечал ранее командующий ВМС И.Воронченко, первоочередной задачей ВМС ВСУ является обеспечение судоходства и безопасности в прибрежной зоне. "Эти задачи может выполнить "москитный флот" - быстрый, маневренный, который может оперативно действовать в прибрежных точках Азовского и Черного морей: защищать припортовую инфраструктуру, входы в лиманы и устья рек... такой флот - это первый этап нашей стратегии. Второй - построение кораблей морской зоны, которые могут работать в исключительной экономической зоне и за границами Черного моря", - рассказал командующий ВМС в октябре 2018 года.

МБАК "Гюрза-М" - полностью бронирован, имеет на вооружении пушку, пулемет и ракетные комплексы. Предназначен для несения боевой вахты в прибрежной морской полосе, патрулирования, охраны водных рубежей, борьбы с малоразмерными судами противника, защиты береговых стационарных и плавучих объектов и сооружений, содействия десантным и пограничным группам, обеспечения безопасности мореплавания. Водоизмещение "Гюрза-М" - 51,1 тонны, крейсерская скорость - 25 узлов, экипаж - 5 человек, дальность автономного плавания - 900 миль.

БДШК "Кентавр" (проект 58181) разработан предприятием "Исследовательско-проектный центр кораблестроения" (Николаев). Является дальнейшим развитием линейки бронированных катеров "Гюрза" и "Гюрза-М", по сравнению с которыми обладает расширенным функционалом для выполнения специальных задач.

13.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
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Страны
США
Украина
Продукция
Москит
Проекты
58150 Гюрза
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