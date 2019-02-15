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15.02.2019
РИА Новости

Умер генконструктор предприятия-разработчика систем управления для "Ярса"

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Генеральный конструктор ФГУП "НПЦАП" Сергей Казаков
Генеральный конструктор ФГУП "НПЦАП" Сергей Казаков.
Источник изображения: © Роскосмос

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральный конструктор Научно-производственного центра автоматики и приборостроения Сергей Казаков скончался 12 февраля, сообщило в среду предприятие.

Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина (НПЦАП) разрабатывает системы управления для космических ракет-носителей, разгонных блоков и межконтинентальных баллистических ракет. Среди разработок предприятия - системы управления ракет-носителей "Протон-М", "Зенит" и "Ангара" и межконтинентальных баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

"Наше предприятие понесло невосполнимую утрату. 12 февраля 2019 года на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался генеральный конструктор ФГУП "НПЦАП" Сергей Васильевич Казаков", - говорится в сообщении, размещённом на сайте предприятия.

В 2012 году Казаков был назначен генеральным конструктором систем управления ракетно-космических комплексов.

13.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
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