Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"

Премьер-министр также подчеркнул стратегическую задачу по вхождению России в ведущую пятерку стран мира, которые ведут исследования в ключевых сферах научно-технологического развития

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что национальный проект "Наука" позволит решить многие проблемы отечественных исследователей, поскольку основное внимание будет уделено молодым ученым и обновлению приборной базы.

"Молодые исследователи нуждаются в особом внимании и не только в финансовом, но и во всем, что касается участия в различных научных форумах, публикациях в мировых научных изданиях, оформлении патентов", - заявил председатель правительства на заседании оргкомитета по поведению Международного года Периодической таблицы химических элементов. Глава кабинета министров подчеркнул, что "особое внимание нужно будет уделять поддержке молодых ученых", при этом обратить внимание на решение социальных проблем молодых специалистов. Медведев заметил, что ранее предпринятых мер по обеспечению жильем молодых ученых на данный момент уже недостаточно и "нужно думать, что делать дальше".

Он напомнил, что "эти и другие проблемы призван решить национальный проект "Наука". "Поддержка талантливых ученых, развитие перспективных отраслей науки - это приоритеты государства, это должно быть не просто лозунгом, а должно стать реальностью", - указал глава кабинета министров.

Он обратил внимание на стратегическую задачу, по которой "Россия должна войти в ведущую пятерку стран мира, которые ведут исследования в ключевых сферах научно-технологического развития". "Цель сложная, но достижимая", - уверен Медведев.

Премьер-министр констатировал, что "на осуществление национального проекта "Наука" деньги предусмотрены, на ближайшие три года предусмотрена сумма в 135 млрд рублей". Он добавил, что финансирование науки также идет и по ряду других направлений. "Затраты на научные исследования из всех источников должны расти опережающими темпами по сравнению с ростом валового внутреннего продукта, это тоже предусмотрено национальным проектом", - сказал председатель правительства.

В числе задач нацпроекта он назвал создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня и передовой инфраструктуры для исследований в ближайшие шесть лет. "Все ведущие научные организации должны получить оборудование, приборы самого нового поколения, приборная база в целом должна обновиться на 50%", - подчеркнул Медведев.