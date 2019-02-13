Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
Премьер-министр также подчеркнул стратегическую задачу по вхождению России в ведущую пятерку стран мира, которые ведут исследования в ключевых сферах научно-технологического развития
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что национальный проект "Наука" позволит решить многие проблемы отечественных исследователей, поскольку основное внимание будет уделено молодым ученым и обновлению приборной базы.
"Молодые исследователи нуждаются в особом внимании и не только в финансовом, но и во всем, что касается участия в различных научных форумах, публикациях в мировых научных изданиях, оформлении патентов", - заявил председатель правительства на заседании оргкомитета по поведению Международного года Периодической таблицы химических элементов. Глава кабинета министров подчеркнул, что "особое внимание нужно будет уделять поддержке молодых ученых", при этом обратить внимание на решение социальных проблем молодых специалистов. Медведев заметил, что ранее предпринятых мер по обеспечению жильем молодых ученых на данный момент уже недостаточно и "нужно думать, что делать дальше".
Он напомнил, что "эти и другие проблемы призван решить национальный проект "Наука". "Поддержка талантливых ученых, развитие перспективных отраслей науки - это приоритеты государства, это должно быть не просто лозунгом, а должно стать реальностью", - указал глава кабинета министров.
Он обратил внимание на стратегическую задачу, по которой "Россия должна войти в ведущую пятерку стран мира, которые ведут исследования в ключевых сферах научно-технологического развития". "Цель сложная, но достижимая", - уверен Медведев.
Премьер-министр констатировал, что "на осуществление национального проекта "Наука" деньги предусмотрены, на ближайшие три года предусмотрена сумма в 135 млрд рублей". Он добавил, что финансирование науки также идет и по ряду других направлений. "Затраты на научные исследования из всех источников должны расти опережающими темпами по сравнению с ростом валового внутреннего продукта, это тоже предусмотрено национальным проектом", - сказал председатель правительства.
В числе задач нацпроекта он назвал создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня и передовой инфраструктуры для исследований в ближайшие шесть лет. "Все ведущие научные организации должны получить оборудование, приборы самого нового поколения, приборная база в целом должна обновиться на 50%", - подчеркнул Медведев.
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...войти в ведущую пятерку стран мира...
Такая цель - позор. Лично я всегда на первом месте и входить в пятерку не собираюсь. Правильная цель - всегда быть первыми и на голову опережать всякие там ведущие пятерки стран мира. И платить таким как я нужно неприлично много, поскольку весь мир у нас в хвосте плетется. И меня не интересует оценка моей квалификации людьми с куриными мозгами. Я - лучший. Всегда был и буду на первом месте. А не во всяких там пятерках... Кстати, молодежь мне в подмётки не годится. Пока же моё материальное положение просто безобразно. У меня нет даже личной виллы с сосновым бором на Рублёвке, не говоря уже о личном гараже с престижными иномарками. Куда это годится? Я на какие шиши должен выписывать себе лучшие научные журналы из-за границы, покупать необходимое мне оборудование, оплачивать личного водителя, горничную, секретаря, оплачивать поездки на мировые конференции и т.д.? Или кто-то наивно полагает, что я собираюсь в нищенстве умирать за идею "войти в ведущую пятерку стран мира"? Разбежались. Я буду работать только во фраке, с бабочкой, и с дорогой причёской. И радостно сознавать, что все со мной согласны.
Он обратил внимание на стратегическую задачу, по которой "Россия должна войти в ведущую пятерку стран мира, которые ведут исследования в ключевых сферах научно-технологического развития". "Цель сложная, но достижимая", - уверен МеОбратим внимание и на некий когнитивный диссонанс в связи с этим заявлением. Ведь фактически, это заявление означает, что мы далеко от этой пятерки находимся. Иначе это не было бы стратегической целью, к тому же, как пишут, сложной целью. А с другой стороны звучат заявления про все эти виды суперпупер оружия на суперпупер новых принципах суперпупуер физики, по которым мы впереди планеты всей. Не понятно как это может сочетаться? Либо это оружие всё родом из того проклятого прошлого, когда мы лидировали по целому спектру направлений науки (и когда никто не поминал "новых физических принципов" и не раскрывал ТТХ оружия на фазе опытных образцов). Либо это требует какого-то специального истолкования.
Лично я всегда на первом месте и входить в пятерку не собираюсь. Правильная цель - всегда быть первыми и на голову опережать всякие там ведущие пятерки стран мира.Безусловно, и не то что правильная, а вообще единственно возможная цель в науке - опережение, то бишь "открытия". А открытие - это всегда первенство. Но там и второй эшелон должен быть нормальный - практическое использование открытий. С этим у нас сейчас ещё хуже, чем с самими открытиями.
vpkman, личный вопрос, если вы субъективно такого высокого о себе мнения (что вполне может быть объективной оценкой), то почему, на ваш взгляд, вам не удаётся конвертировать свой научно-технический статус в звонкую монету (дача етсетера)? Что мешает? Короче говоря, "если ты такой умный, то почему такой бедный?!"
Вы не пробовали общаться с Минпромторгом, венчурными фондами, корпорациями, не предлагали им свои наработки? И все эти "конкурсы" бесконечные по поиску инноваций. Интересен ваш опыт и ваше мнение.
А вообще, статус ученого надо поднимать с 2003-4 года, а не когда они уехали. Аспиранту 70 тыс./мес, кандидату 120 тыс., доктору 200 тыс. Разумеется, с оценкой раз в 5 лет ценности его исследований. У меня хватает примеров, когда защищаются для занятия должности или надбавки за к.т.н. И студентам не 1500 рублей стипендию, а хотя бы 25 тыс. За успеваемость, конечно.
И меня не интересует оценка моей квалификации людьми с куриными мозгами.А должна интересовать. Ведь именно от таких людей зависит ваше благосостояние. Впрочем, как и ваши возможности по ведению вашей деятельности.
Он обратил внимание на стратегическую задачу, по которой "Россия должна войти в ведущую пятерку стран мира, которые ведут исследования в ключевых сферах научно-технологического развития". "Цель сложная, но достижимая", - уверен Медведев.а чего...адекватно нынешней ситуации...если никаких глобальных идей по мировому устройству дел у РФ нет...но быть в топ-5 совсем не плохо, в реальности...сильно не отставать, как раз таки, вполне привлекательная задача для нынешней РФ...объективно, на большее потенциала нет...
если реально выполнят, то можно будет и признать результат хорошим...весь вопрос в реализации ...и большой вопрос, конечно(
С вашими запросами не наукой надо заниматься, а работать в эскорте у олигархов
А я разве против. Пусть платят мне хотя бы как глубокоуважаемым ныне валютным проституткам и я так разовью высокие технологии, что Америка выть станет от зависти.
Ведь именно от таких людей зависит ваше благосостояние. Впрочем, как и ваши возможности по ведению вашей деятельности.
Глупости. Это от меня зависит их благосостояние, поскольку без таких как я конкуренты сожрут их уже в самом близком будущем. Такое уже бывало, и некоторые жалеют, что пожадничали. Неисправимых жмотов жизнь наказывает. И примеров тому масса.
Глупости. Это от меня зависит их благосостояние, поскольку без таких как я конкуренты сожрут их уже в самом близком будущем.Вы уверены, что их сожрут, а вас выплюнут? Они-то скорее всего с партнерами "договорятся", а жрать будут нас с вами.
Намного больше чем дворникам или уборщицам они никому не платят, а с какой стати я задорма буду продавать свои мозги?Это у вас устаревшие сведения. В последнее время они считают, что их учить уму-разуму учОные должны за свой счет. То есть, что нужно сначала помахать метлой и лопатой, заработать деньжат, а потом поехать за свой счёт и почитать им доклады, провести ликбез и т.п.
Вот в соседней теме один руководитель ОПК рассказывает, что они внедряют всё самое современное. А руководство одного из их предприятий нам так и сказало открытым текстом, мол, "вы научите нас сначала всему, а потом мы посмотрим что с вами делать". Это по памяти буквально дословно.
Дело иногда доходит до форменных анекдотов. Спрашиваем, мол, а у вас хоть гостиница есть при предприятии. Отвечают - есть. Ладно. Оказалось, что директор гостиницы (а это сегодня уже выделенный "бизнес") случайным образом однофамилец директора предприятия. Этому платим деньги за проживание, там читаем доклад бесплатно, отвечаем на вопросы специалистов, а потом нам говорят - как интересно, большое "сердечное спасибо"! При этом ухватывают какие-то самые примитивные вершки, но этого "им хватает" для очередных микроуспехов и наноулучшений. Очень эффективная экономическая схема - безрасходная) Дурь полная.
Вы уверены, что их сожрут, а вас выплюнут? Они-то скорее всего с партнерами "договорятся", а жрать будут нас с вами.
Я уверен, что их сожрут, поскольку речь идёт не о партнёрах, а о конкурентах. Там пленных не берут. А меня много раз начинали жрать и каждый раз давились и выплёвывали. Нет во мне ничего кроме костей. Всё равно, что землю жрать. Впрочем, это у жадных ещё впереди...
А меня много раз начинали жрать и каждый раз давились и выплёвывали. Нет во мне ничего кроме костей.Могут ведь не просто выплюнуть, а предварительно кости переломать. У нас тяжелое положение в этом плане. Кости могут переломать и "свои" и чужие. Так, где тут моя метла и лопата? Заболтался.
если реально выполнят, то можно будет и признать результат хорошим...весь вопрос в реализации ...и большой вопрос, конечно(
Ох! Как всё это красиво то звучит. Но реалии ...
Следует сделать ряд пояснений по позициям.
Зарплата/доход (з/п + доплаты)
Вот я, допустим, из МГУ им. М.В. Ломоносова. Ректор бодро рапортует "на верх", что средний доход у учёных-контрактников (мы все теперь не госслужащие) более 80 т.р/месяц . Но в реале, по бухгалтерской ведомости если, то в 2-2.5 меньше. (В сети можно найти сканы з/п ведомости, выложенные докторами наук.) Просто на один/два месяца повышают выплаты, плюс суммируют в з/п все внебюджетные средства, суммы грантов и полученное "красивое среднее" докладывают. В этом и состоит личная головная боль и ответственность руководителей подразделений (факультеты и НИИ), как реально выполнить "майские указы", если правительство не дает реальных денег на повышение з/п. (Если деньги гранта пусть только на з/п, то сразу более 40% суммы забирают обратно в бюджет.) При том, что годовой доход самого ректор более 14 млн. руб (не самый большой из всех ректоров).
Рейтинги
В МГУ работает информ-система ИСТИНА. Кроме чисто библиографической (информации о опубликациях сотрудников), система выполняет и наукометрическую функцию по составлению рейтингов сотрудников и подразделений. За основу, взяты зарубежные критерии по базам Web-of-Science и Scopus. При вычислении рейтинга по публикациям, учитываются только публикации в журналах с импакт-фактором (ИФ) более 2.5- 3. Что соответсвует топ-25% из списка журналов указанных агенств. Жесткий критерий.
Ни один отечественный журнал таким ИФ не обладает, но и стимулирующих повышающих коэффициентов не предусмотренно. По этой причине, если важено повышение персонального рейтинга, то приходится избегать публикаций в отечественных научных журналах. А это отрицательно влияет на их ИФ и даже губит. (Хотя, "заграница" очень внимательно продолжает отслеживать основной массив российских научных публикаций.)
Теперь, к сожалению, приходится это учитывать, направляя статью на публикацию.
Журналы с открытым доступом, требуют за публикации предоплату, а на это гос-средств опять проблематично достать (гранты не вариант.
Высокий мировой рейтинг, это ещё и большой бизнес на предоставление "образовательных услуг". За этот рынок (кошельки и умы) вот и идет борьба.
Но реалии ...Неизбежное зло формальных показателей и формальных подходов, помноженное на вышеупомянутые "куриные мозги" их стратегов.
"Молодые исследователи нуждаются в особом внимании и не только в финансовом, но и во всем, что касается участия в различных научных форумах, публикациях в мировых научных изданиях, оформлении патентов"Хорошая зарплата, чтоб человек не думал о деньгах, хорошие условия для работы - это всё очень важно, безусловно. Но я бы ещё ввёл бы как в СССР работу по распределению для всех выпускников, учившихся бесплатно, за счёт государства. Год учёбы за год работы там где скажут, т.е. и из Москвы могут послать в Урюпинск. Ну либо выплачивай деньгами.
Просто довольно много молодёжи валит за бугор работать, клянёт режим при этом и т.д. Хотя этот "режим" ему дал бесплатное высшее образование и оно качественное, конкурентоспособное на западе, не смотря на провальные рейтинги российских вузов по сравнению с западными. Государство вкладывает деньги, а получает шиш в ответ. Не хочешь работать по распределению? Плати. Не можешь платить - отрабатывай. Я считаю, это справедливо. Правда, некоторые всё равно будут нагло сбегать, оказавшись какими-то судьбами за рубежом (на конференцию поехал, а может в отпуск) - при СССР с этим было проще: никто не ездил за рубеж.
Сокращать и радикально надо чиновников, автоматизировать их работу максимально (сайт госуслуги уже что-то), а высвободившиеся деньги (а это не только ведь зарплаты, но и помещения, расходные материалы, коммунальные услуги) тратить на науку и образование. У нас ведь до сих пор вузы крайне плохо оборудованы по сравнению с западными.