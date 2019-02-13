Американские военные запатентовали противодроновый боеприпас с сетью

Министерство армии США запатентовало боеприпас, позволяющий бороться с дронами. При подлете к цели он выпускает сеть, нейтрализующую летательный аппарат. Во время первичных тестов прототип боеприпаса калибра 40 миллиметров смог успешно захватить беспилотный летательный аппарат.

Распространение доступных беспилотных летательных аппаратов несет в себе не только удобства, особенно для съемки с воздуха, но и потенциальную опасность. К примеру, террористические группировки стали использовать их в качестве дешевых бомбардировщиков, а недавнее закрытие одного из крупнейших британских аэропортов Гэтвик на 32 часа показало, что дроны способны наносить большой ущерб даже без применения вооружения. Применять против мультикоптеров полноценные средства противовоздушной обороты экономически нецелесообразно и технически сложно, поэтому для борьбы с дронами разрабатывают специфичные средства, которые, как правило, работают благодаря физической нейтрализации винтов аппарата с помощью сети или за счет электромагнитного излучения.

Министерство армии США получило патент на противодроновый боеприпас калибра 40 миллиметров, совместимый со многими гранатометами. Он состоит двух основных частей — корпуса и отделяемой боеголовки. Внутри корпуса располагается сложенная сеть, предназначенная для перехвата дрона. Сеть закреплена на боеголовке, которая также содержит датчик приближения к цели. На достаточно малом расстоянии датчик подает сигнал на контрольный модуль, который в свою очередь подает сигнал на механизм блокировки боеголовки. После этого две части боеприпаса разделяются благодаря пружине, а центробежная сила разворачивает сеть для перехвата.

Схема противодронного боеприпаса. Источник: Tomasz Blyskal et al. / USPTO, 2019

Авторы патента отметили, что они уже протестировали прототип боеприпаса калибра 40 миллиметров. Первичные испытания показали, что гранатометы способны запускать такой боеприпас, а сама схема разворачивания сети позволяет успешно перехватить небольшой беспилотник.

Схема противодронного боеприпаса. Источник: Tomasz Blyskal et al. / USPTO, 2019

Стоить отметить, что похожие системы разрабатывались и ранее. К примеру, в 2016 году британская компания Openworks Engineering представила ручной сеткомет, которые также выстреливает боеприпас с выпускаемой сеткой для перехвата дронов. Однако такие боеприпасы совместимы лишь с пусковыми установками, разрабатываемыми этой компанией. Кроме того, в том же году компания Advanced Ballistics Concepts представила патрон для стрелкового оружия, в том числе и 40-миллиметрового, который после вылета из ствола разделяется на четыре части, соединенные тросами. Наконец, существуют и системы, основанные на других принципах, к примеру, ружье для создания электромагнитных помех и даже противодроновый дрон с выстреливаемой сетью.

Григорий Копиев