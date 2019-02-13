Представлен «самый большой ракетный двигатель», изготовленный методом 3D-печати

На рынке орбитальных запусков в скором времени появится новый игрок. До SpaceX или хотя бы той же Blue Origin ему еще далеко, но старт оказался довольно бодрым. Частный шотландский стартап Orbex представил самый большой в мире ракетный двигатель, изготовленный исключительно с использованием технологии 3D-печати. Кроме того, компания показала вторую ступень своей ракеты-носителя Prime Rocket, приурочив это событие к открытию новой штаб-квартиры и центра разработок в Шотландии.

Как утверждается, технология 3D-печати позволила устранить необходимость в сварных швах — слабом месте двигателей, изготовленных традиционными способами.

Двигатель компании Orbex, изготовленный с помощью технологией 3D-печати. Источник: Orbex

Новый реактивный двигатель работает на базе экологически чистого и возобновляемого топлива – биопропане. В перспективе это позволит уменьшить выбросы углерода в атмосферу при запусках до 90 процентов в сравнении с традиционным ракетным топливом.

Двигатель компании Orbex, изготовленный с помощью технологией 3D-печати. Источник: Orbex

Особенностью второй ступени новой ракеты-носителя Prime Rocket является то, что ее корпус выполнен из алюминиевого сплава и углеродного волокна, что делает ее на 30 процентов легче любого другого носителя той же категории. При высоте 17 метров и диаметре 1,3 метра Prime Rocket относится к легкому классу ракет-носителей и способна вывести до нескольких сотен килограммов груза в зависимости от высоты орбиты.

Вывод компактных спутников на гелиосинхронную и полярную орбиты – это то направление и ниша на рынке космических запусков, которую компания Orbex хочет занять в течение ближайших нескольких лет. Первый запуск Prime Rocket должен состояться в 2021 году с космодрома в Шотландии. Orbex также подписала контракт со швейцарской Astrocast SA на вывод 10 наноспутников для глобальной сети IoT в 2023 году.

Николай Хижняк