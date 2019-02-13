Мелкобритания

Военный эксперт Владислав Шурыгин — о том, почему королевские армия и флот лишились былого величия

Соединенное Королевство должно быть готово реагировать на ту угрозу, которую представляет современное российское оружие. С таким громким заявлением выступил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. А еще он сказал, что после Brexit необходимо показать всему миру: Британия способна применять силу и отвечать на любые вызовы. Совершенно очевидно, что вся речь рассчитана на внутреннего потребителя в НАТО.

После неуклюжего выпадения из Евросоюза Великобритании необходимо хоть как-то подчеркнуть свой особый статус и влияние на европейские дела. И единственная структура, которая сегодня связывает европейцев с Англией, — это военный блок НАТО, где исторически положение и влияние Британии всегда было велико. Именно она вместе с Францией фактически осуществляла "надзор" за Германией и держала ее в узде оккупации.

На протяжении почти 75 лет армия Британии стояла на Рейне как символ ее доминирования. Но символ этот постепенно ветшал и утрачивал свое значение. А с распадом СССР и окончанием холодной войны этот процесс и вовсе принял обвальный характер. Уже в 2010 году стало очевидно: держать здесь такую громаду войск британской казне не по карману. Поэтому и было объявлено о поэтапном выводе британской Рейнской армии из Германии.

Причем если первоначально оговаривался срок — до 2035 года, то вскоре было решено, что 20-тысячный контингент будет уполовинен уже в 2015 году, а оставшаяся часть вернется на Британские острова к 2020-му. То есть это случится через год. Фактически после этого присутствие британских войск на территории Европы станет просто символическим.

Но одной Рейнской армией дело не ограничилось. За следующие пять лет общая численность королевских вооруженных сил уменьшилась на 42 тыс. человек (17 тыс. — военные, остальные — гражданский персонал), ужавшись до 147 тыс. человек. Сухопутные войска были сокращены всего на 7 тыс. солдат и офицеров, но их танковый и артиллерийский парк был уменьшен более чем на 40%. И это уже после всех сокращений двух прошлых десятилетий. Если на начало 1990-х ВС Великобритании имели на вооружении 1200 танков, 3200 БМП и БТР, то сегодня британская армия имеет лишь 246 танков "Челленджер-2" (и до 139 на хранении), а также 350 БМП и 1000 БТР.

Еще более печальная картина в королевских ВВС, где помимо 80 самолетов вертикального взлета Harrier с вооружения были сняты также и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Nimrod. Сегодня основа королевских ВВС — многоцелевой самолет "Тайфун", который выпускается в кооперации с Германией, Италией и Испанией. Первоначально британские ВВС предполагали приобрести 250 машин, затем планы сократились до 232, а в итоге до 160. Сейчас в строю 123 "Тайфуна" (в том числе 21 учебно-боевой), еще 16 на хранении.

Остаются в составе ВВС 57 истребителей-бомбардировщиков "Торнадо" GR4 (58 "Торнадо" GR и 12 перехватчиков F3 находятся на хранении, но 53 и девять из них соответственно назначены "донорами" на запчасти либо уже разбираются). Их число постепенно сокращается.

Значительно усох и британский военно-морской флот. За десять лет он потерял 24 боевых корабля и сегодня уже явно не соответствует статусу "владычицы морей", несмотря на продолжающуюся достройку двух авианосцев типа "Куин Элизабет", которые станут крупнейшими кораблями в истории ВМС Великобритании. Для них предполагается приобрести 138 американских многоцелевых самолетов F-35В, но пока закуплено лишь три такие машины. Сегодня даже операция аналогичная "фолклендской" может стать для британского флота неподъемной.

Несколько лет назад британский премьер нашел в себе мужество признать, что страна в обозримом будущем не сможет позволить себе экспедиционный корпус более чем в 30 тыс. человек. Это значит, что Соединенному Королевству будут уже не по силам операции типа иракской войны, в которой участвовал 45-тысячный контингент.

Признали это и за океаном. Экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в эфире радиостанции Би-би-си заявил: "Сокращение военного бюджета и вооруженных сил Великобритании означает, что эта страна более не является полноправным военным партнером США".

Британский лев явно одряхлел и всё больше напоминает чучело, набитое соломой. А его некогда грозный рык: "Правь Британия!" превратился в мышиный писк: "Мы еще о-го-го!"

Вот для этого необходим театр одного актера в ранге министра обороны Уильямсона. Он нужен, чтобы внушить партнерам по НАТО, что Британию еще рано списывать в утиль и что она всегда готова напомнить о себе и возглавить. Вот только что? Большинство европейских стран точно так же, как и Англия, провели масштабные военные сокращения, понимая, что никакой реальной угрозы для них просто нет. И на нынешние военные запугивания британцев они реагируют крайне вяло.

Владислав Шурыгин — военный эксперт

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