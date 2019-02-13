Боевые скейтеры: зачем американские морпехи испытывали скейтборды

Корпус морской пехоты США в конце прошлого века активно работал над тем, чтобы повысить эффективность боевых действий в городских условиях. Тяжелая техника на узких улицах часто становится бесполезной, поэтому рассматривались разные варианты, чем бы еще усилить бойцов. Одним из них оказались скейтборды.

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Как пишет портал We Are The Mighty, тема городских боев стала особенно актуальной после операции в Могадишо (Сомали, 1993 год), в которой погибли 19 военнослужащих США. Чтобы не допустить таких потерь в будущем, командование решило поработать над тактикой, кульминацией чего стали масштабные учения "Городской воин" (Urban Warrior) в 1999-м.

Одним из нововведений, протестированных в рамках Urban Warrior, стало применение "боевого" скейтборда. Его потенциальная полезность объяснялась тем, что участники городских боев сталкиваются с массой препятствий, к примеру, минами-ловушками и растяжками, которые могут быть спрятаны в обычном мусоре, отдельных помещениях или зданиях. Поэтому высадку и "захват" части Чикаго, Сан-Франциско и Окленда морпехи производили в том числе с использованием скейтбордов.

Их просто купили в магазине, а использовали, помимо передвижения, для обнаружения растяжек и привлечения (обнаружения) снайперского огня. Правда, вскоре эксперимент пришлось свернуть. Оказалось, что стандартные наколенники и налокотники не подходили к армейскому обмундированию, нужно было заказывать специальные, но заниматься этим в итоге не стали.

Алексей Иванов