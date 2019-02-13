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13.02.2019
Российская газета

Боевые скейтеры: зачем американские морпехи испытывали скейтборды

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Военнослужащий морской пехоты США со скейтбордом
Военнослужащий морской пехоты США со скейтбордом.
Источник изображения: rg.ru

Корпус морской пехоты США в конце прошлого века активно работал над тем, чтобы повысить эффективность боевых действий в городских условиях. Тяжелая техника на узких улицах часто становится бесполезной, поэтому рассматривались разные варианты, чем бы еще усилить бойцов. Одним из них оказались скейтборды.

Как пишет портал We Are The Mighty, тема городских боев стала особенно актуальной после операции в Могадишо (Сомали, 1993 год), в которой погибли 19 военнослужащих США. Чтобы не допустить таких потерь в будущем, командование решило поработать над тактикой, кульминацией чего стали масштабные учения "Городской воин" (Urban Warrior) в 1999-м.

Одним из нововведений, протестированных в рамках Urban Warrior, стало применение "боевого" скейтборда. Его потенциальная полезность объяснялась тем, что участники городских боев сталкиваются с массой препятствий, к примеру, минами-ловушками и растяжками, которые могут быть спрятаны в обычном мусоре, отдельных помещениях или зданиях. Поэтому высадку и "захват" части Чикаго, Сан-Франциско и Окленда морпехи производили в том числе с использованием скейтбордов.

Их просто купили в магазине, а использовали, помимо передвижения, для обнаружения растяжек и привлечения (обнаружения) снайперского огня. Правда, вскоре эксперимент пришлось свернуть. Оказалось, что стандартные наколенники и налокотники не подходили к армейскому обмундированию, нужно было заказывать специальные, но заниматься этим в итоге не стали.


 Алексей Иванов

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сомали
США
Франция
Проекты
Военные учения
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