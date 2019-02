Боевые скейтеры: зачем американские морпехи испытывали скейтборды

орпус морской пехоты —Ўј в конце прошлого века активно работал над тем, чтобы повысить эффективность боевых действий в городских услови€х. “€жела€ техника на узких улицах часто становитс€ бесполезной, поэтому рассматривались разные варианты, чем бы еще усилить бойцов. ќдним из них оказались скейтборды.

–Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —Б–Ї–µ–є—В–±–Њ—А–і–Њ–≤ –Ъ–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Е–Њ—В—Л –°–®–Р (1999). –§–Њ—В–Њ: U.S. Marine Corps by Lance Cpl. Christopher Vallee pic.twitter.com/hj85A29q7j — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 2019 –≥.

ак пишет портал We Are The Mighty, тема городских боев стала особенно актуальной после операции в ћогадишо (—омали, 1993 год), в которой погибли 19 военнослужащих —Ўј. „тобы не допустить таких потерь в будущем, командование решило поработать над тактикой, кульминацией чего стали масштабные учени€ "√ородской воин" (Urban Warrior) в 1999-м.

ќдним из нововведений, протестированных в рамках Urban Warrior, стало применение "боевого" скейтборда. ≈го потенциальна€ полезность объ€сн€лась тем, что участники городских боев сталкиваютс€ с массой преп€тствий, к примеру, минами-ловушками и раст€жками, которые могут быть спр€таны в обычном мусоре, отдельных помещени€х или здани€х. ѕоэтому высадку и "захват" части „икаго, —ан-‘ранциско и ќкленда морпехи производили в том числе с использованием скейтбордов.

»х просто купили в магазине, а использовали, помимо передвижени€, дл€ обнаружени€ раст€жек и привлечени€ (обнаружени€) снайперского огн€. ѕравда, вскоре эксперимент пришлось свернуть. ќказалось, что стандартные наколенники и налокотники не подходили к армейскому обмундированию, нужно было заказывать специальные, но заниматьс€ этим в итоге не стали.

јлексей »ванов