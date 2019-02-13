"Оживление" танков: "реанимацию" Т-72М1 и БМП-1 показали на видео

В Ираке продолжается восстановление техники, доставшейся в наследство от старой саддамовской армии. В Сети появился репортаж, где продемонстрирован процесс восстановления Т-72М1 и БМП-1.

Техника находится на территории элитной 9-й бронетанковой дивизии, которая в настоящее время вооружена Т-90С российского производства и американскими М1А1М Abrams.

Имеется здесь и техника советского образца. Над ее возвращением в строй и трудятся ремонтники соединения. Дело в том, что рядом с местом дислокации дивизии расположено гигантское хранилище, где сосредоточены сотни единиц военной техники советского, китайского и французского производства. Этого достаточно, чтобы вооружить еще несколько соединений.

Восстановительные работы проводятся на специально огороженной площадке. Танки и БМП практически полностью разбираются. При этом используют установленное на армейские автомобили крановое оборудование.

Конечно, по видео трудно оценить, насколько качественно сделан ремонт, но внешне после такой "реанимации" машины выглядят хорошо.

Большим минусом можно считать то, что на танки не устанавливают динамическую защиту, а БМП не получают противокумулятивные экраны. В будущем это может сыграть негативную роль в ходе ведения боевых действий.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев