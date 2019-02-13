Хакеры взломали модернизированный американский БТР Stryker

Пентагон признал наличие киберуязвимостей бронетранспортера Stryker Dragoon, известного также как XM1296. Подробности публикует The Drive.

Как говорится в докладе, "кибератаки продемонстрировали способность ухудшить некоторые возможности БТР в условиях оспариваемой киберсреды".

По всей видимости, речь идет о нарушениях в процессах обмена данными, навигации и цифровых коммуникаций БТР. В отчете не раскрываются подробности кибератак. Но уязвимость любой из этих систем - добавление ложной или неточной информации хакерами - может затруднить проведение военных операций или создать дополнительные риски для военных.

Уязвимости также присутствуют в стандартном M1126 Stryker и модернизированном M1256. Если целью кибератаки были не сами "Страйкеры", а сети, в которых работают бортовые системы, проблемы могут присутствовать и на других типах бронетехники.

Напомним, Stryker - семейство колесных боевых бронированных машин на вооружении Соединенных Штатов. Их задача - транспортировка подразделений мотопехоты и огневая поддержка. Первая партия XM1296, оснащенных необитаемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой, прибыл во 2-й кавалерийский полк армии США, дислоцированный в Германии, в декабре 2017 года.

Майя Бирюкова