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13.02.2019
Российская газета

Хакеры взломали модернизированный американский БТР Stryker

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БТР Stryker
БТР Stryker.
Источник изображения: Mr. Tad Browning, Lead Audiovisual Production Specialist, Test Documentation Team, U.S. Army Operational Test Command Public Affairs / wikimedia.org

Пентагон признал наличие киберуязвимостей бронетранспортера Stryker Dragoon, известного также как XM1296. Подробности публикует The Drive.

Как говорится в докладе, "кибератаки продемонстрировали способность ухудшить некоторые возможности БТР в условиях оспариваемой киберсреды".

По всей видимости, речь идет о нарушениях в процессах обмена данными, навигации и цифровых коммуникаций БТР. В отчете не раскрываются подробности кибератак. Но уязвимость любой из этих систем - добавление ложной или неточной информации хакерами - может затруднить проведение военных операций или создать дополнительные риски для военных.

Уязвимости также присутствуют в стандартном M1126 Stryker и модернизированном M1256. Если целью кибератаки были не сами "Страйкеры", а сети, в которых работают бортовые системы, проблемы могут присутствовать и на других типах бронетехники.

Напомним, Stryker - семейство колесных боевых бронированных машин на вооружении Соединенных Штатов. Их задача - транспортировка подразделений мотопехоты и огневая поддержка. Первая партия XM1296, оснащенных необитаемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой, прибыл во 2-й кавалерийский полк армии США, дислоцированный в Германии, в декабре 2017 года.


 Майя Бирюкова

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
M1126 ICV
Stryker
Проекты
ИТ
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