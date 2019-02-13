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13.02.2019
Российская газета

Летчики СФ научатся взлетать с авианосца на тренажере НИТКА в Крыму

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Су-33
Су-33.
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Палубные летчики Северного флота отправятся в Крым, чтобы тренироваться на наземном испытательном комплексе НИТКА. Уже подготовлен летный состав, в числе которого и молодые летчики, еще ни разу не приземлявшиеся на палубу авианосца.

По словам начальника пресс-службы Северного флота капитана 1 ранга Вадима Серги, на аэродроме Саки молодые летчики будут тренироваться на учебно-боевых самолетах Су-25УТГ, а после этого - на штатных палубных истребителях Су-33. Сама же учебная программа предусматривает отработку полного цикла подготовки летчиков к посадке на авианосец.

В Крыму летчики будут находиться полтора месяца. Вместе с ними туда отправится и инженерно-технический состав корабельного истребительного полка Северного флота.

НИТКА - наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный. Его используют для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Сам комплекс - стальная взлетно-посадочная полоса в виде корабельной палубы. Она оборудована трамплином и аэрофинишерами. Ее габариты повторяют палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".


 Светлана Цыганкова

12.02.2019
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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Кузнецов
НИТКА
Су-25
Су-33
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
СФ
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