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13.02.2019
Военное обозрение

Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт

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В сфере международной гражданской авиации в ближайшее время должен появится новый региональный китайский самолет Xian Modern Ark 700 (MA700), который может составить серьёзную конкуренцию российскому Ил-114-300. По крайней мере, о возможной конкуренции, заявляют отдельные СМИ, в том числе китайские.

Источник изображения: http://www.lepse.com, https://www.airlines-inform.ru

Xian MA700 это китайский среднемагистральный пассажирский авиалайнер, созданный компанией "Xian Aircraft Industrial Corporation" в 2016 году.

Работы по проектированию МА700 были начаты китайскими авиастроителями еще в 2007 году. Изначально данный самолет разрабатывался на базе турбовинтового пассажирского авиалайнера модели Xian MA600, однако через несколько лет разработок, китайские инженеры решили, что самолёту нужны более "высокие" лётные характеристики. Была изменена конструкция самолёта, в связи с чем процесс разработки затянулся до 2016 года.

Первая небольшая партия самолетов МА700 должна выйти в середине 2019 года, а серийное производство планируется запустить в 2022 году.

Разработка самолетов семейства Ил-114 началась еще в 80-х годах прошлого столетия. Первый полёт опытный образец самолёта совершил в 1990 году. Серийное производство планировалось начать на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова (ТАПОиЧ), но после распада СССР авиакомпании стран СНГ большого интереса к Ил-114 не проявили, и в серию самолёт так и не пошёл.

В 2014 году из-за проблем эксплуатации самолёта Ан-148 без технического сотрудничества с Украиной было принято решение о возобновлении проекта самолётов серии Ил-114 под обозначением Ил-114-300. Опытный экземпляр планируется построить к середине 2019 года, а первые серийные машины намечены на 2021 год.

На данный момент отечественный Ил-114-300 по техническим характеристикам несколько уступает китайскому МА700. Будет ли "догонять"?

Пока остается неизвестной окончательная цена серийных машин, которая может повлиять на востребованность данных машин.

Основные технические характеристики машин для сравнения:

Источник изображения: http://www.lepse.com, https://www.airlines-inform.ru

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
Ан-148
Ил-114
Ил-114-300
Компании
ТАПОиЧ
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6 комментариев
№1
13.02.2019 03:47
И не догонит, у наших двигателей традиция: расход больше, зато своё! Ил-18 отлично отработал, хоть и низкоплан, приемник будет.
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№2
13.02.2019 12:41
О какой конкуренции может идти речь? В первую очередь необходимо расчитывать на внутренний рынок.И только после его насыщения и опытной эксплуатации  и доводки самолетов до кондиции можно их сертифицировать и предлагать на внешний рынок. Иначе получится как с Супержетом,
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№3
13.02.2019 12:42
преемник?:)
свой двигатель однозначно хорошо
что его характеристики хуже жаль
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№4
13.02.2019 13:15
Мощность двигателя ТВ7-117СТ будет 3200л.с
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№5
13.02.2019 21:26
Если конкурентоспособному ССЖ тяжело на рынке, то как же будет на рынке неконкурентоспособному Ил-114?
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№6
13.02.2019 22:37
Цитата, 4KOt сообщ. №3
что его характеристики хуже жаль
Какие его характеристики "хуже"?? Максимальная мощность - не единственная характеристика двигателя.

"Топвар" в очередной раз подтверждает свою репутацию некомпетентного и спекулятивного тематического издания.


Источники 1, 2.
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