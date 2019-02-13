Индийские "танцы": покупка 5000 ПТУР у Франции после контракта с Россией

Индия продолжает свой танец со множеством партнеров. В этот раз ее визави стала Франция, получившая заказ на 5000 противотанковых управляемых ракет второго поколения MILAN.

Источник изображения: www.mbda-systems.com

Бойцы с ПТУР MILAN

Совет по оборонным закупкам, главный закупочный орган Министерства обороны Индии, возглавляемого Нирмалой Ситхараман, на днях одобрил срочную сделку, инициированную военными. Общая стоимость контракта оценивается более чем в $167 млн. В Индии пока не сообщили, когда ожидается поставка новых систем.

Индийская Bharat Dynamics с 1970-х годов построила десятки тысяч ПТУР Milan различных модификаций и будет заниматься сборкой и этой партии. MILAN 2T, модификация с тандемной боевой частью, увидела свет в 1993-м. Комплекс способен поразить цель 115-миллиметровой фугасной противотанковой боеголовкой на расстоянии до 2000 метров.

Сам Милан эффективно показал себя во время Каргильской войны 1999 года. В этом очередном витке противостояния Пакистана и Индии MILAN использовали против бункеров с засевшими в них пакистанскими солдатами.

Источник изображения: www.mbda-systems.com

По сообщениям местной прессы, индийская армия утверждает, что ей не хватает порядка 68 000 ПТУР различных типов и около 850 пусковых установок. Ранее стало известно, что Минобороны этой страны заказало поставку некоторого количества комплексов "Конкурс-М" с противотанковыми управляемыми ракетами 9М113М на сумму в 110 миллионов долларов. За поставку отвечает компания BDL в Бхануре, которая производит данный ПТРК по лицензии российского разработчика.

Однако одним из главных приоритетов индийской армии остается получение противотанковых комплексов третьего поколения. Военные настаивают на ускоренной закупке 2500 ПТУР и 96 пусковых установок. После обширных испытаний, проведенных в октябре, армия выбрала израильские системы Spike – они взяли верх над американским Javelin.

Примечательно, что ранее индийское правительство уже отказалось от сделки на 500 млн. долларов с израильским концерном Rafael. Контракт, ставший итогом победы ближневосточной компании в конкурсе 2011-го года, предполагал поставку 321-ой системы "Спайк" и 8356 ракет, и был внезапно отменен в декабре 2017 года в пользу местного перспективного комплекса MPATGM с управляемыми боеголовками NAG, генеральным подрядчиком которой является Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO).

Spike MR – ПТРК 3-го поколения. На ПТУР установлена теле- и тепловизионная ГСН с тандемной частью, ее максимальная дальность может достигать 4000 метров. В ракете реализованы функции "выстрелил и забыл" и "выстрелил — нашел цель в полёте, скорректировал — забыл".

Вместе с тем окончательное решение о закупке Спайка пока не принято. Индийские военные собираются провести масштабные испытания комплекса этим летом в пустыне Тар. На фоне этих сведений DRDO заявил, что успешно провел испытания MPATGM в сентябре 2018 года.

MPATGM является противотанковой управляемой ракетой третьего поколения. DRDO работает над комплексом в партнерстве с индийским оборонным подрядчиком VEM Technologies начиная с 2015 года. Сообщается, что планируемая максимальная дальность ракеты должна составить около 2,5 километров. DRDO пообещал индийской армии передать первый прототип MPATGM к концу 2018 года, однако до сих пор о вручении комплекса военным ничего не слышно. Массовое производство ракеты, как ожидается, начнется в 2021 году, но индийский ресурс DefenceNews отмечает, что "оно может и затянуться".

По словам того же источника, индийская армия по-прежнему глубоко скептически относится к возможностям MPATGM и не верит, что она будет отвечать её оперативным требованиям.

Скепсис военных понятен. Разработка идёт с начала 80-х годов прошлого века. Сроки реализации проекта постоянно сдвигались. Ракета, которую собирались пустить в серию в 2010-м году, до сих пор не может достигнуть нужной стадии готовности. Помимо прочего, ее массогабаритные характеристики не позволяют сделать ее переносной.

Индийские вооруженные силы заинтересованы в поставке не менее 200 комплексов и 7000 ракет. Основная задача систем местного производства – заменить устаревающие с каждым годом все больше MILAN и "Конкурс".