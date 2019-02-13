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13.02.2019
Военное обозрение

В Индии упал истребитель МиГ-27 индийских ВВС

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Очередное происшествие произошло в Военно-воздушных силах Индии. Как сообщает телеканал NDTV, на северо-западе страны в штате Раджастан упал истребитель-бомбардировщик МиГ-27.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

По данным телеканала, истребитель-бомбардировщик индийских ВВС МиГ-27 выполнял плановый тренировочный полет, во время которого по неустановленным на настоящий момент причинам, упал в районе полигона Похран в штате Раджастан. По предварительной информации, летчику удалось катапультироваться, однако, данных о его состоянии телеканалом не приводится.

В Минобороны Индии подтвердили факт падения самолета. Официальный представитель военного ведомства Индии полковник Сомбит Гош, комментируя данную информацию, заявил, что истребитель МиГ-27 индийских ВВС, вылетевший из Джайсалмера, выполнял тренировочный полет, во время которого потерпел крушение. Инцидент произошел во вторник вечером, пилот катапультировался, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту падения будет создана специальная комиссия, которая установит причины прошедшего инцидента.

Необходимо отметить, что крушения боевых самолетов в индийских ВВС довольно не редки. Последнее сообщение было 1 февраля, когда упал многофункциональный истребитель индийских ВВС Mirage 2000, оба пилота погибли. За несколько дней до этого разбился истребитель "Ягуар", пилоту удалось благополучно катапультироваться. Последнее падение истребителя МиГ-27 ВВС Индии произошло 4 сентября прошлого года. Самолет также упал в штате Раджастан, пилоту удалось благополучно катапультироваться.

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Mirage-2000
МиГ-27
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