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13.02.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные до конца года получат 16 серийных танков "Армата" - газета

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Т-14.
Танк Т-14.
Источник изображения: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Первая партия серийных танков "Армата" поступит в Вооруженные силы России в этом году, пишет во вторник газета "Известия".

"До конца года 12 танков Т-14 "Армата" и четыре БРЭМ Т-16 (бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе платформы "Армата" - ИФ) поступят в войска", - говорится в публикации со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По их словам, серийные "Арматы" отличаются от ранее представленных опытных машин: после испытаний на них заменен ряд узлов и агрегатов, также появились новые системы.

По данным издания, первые серийные танки должны будут принять участие в параде Победы, а после торжественного прохождения по брусчатке Красной площади "Арматы" будут задействованы в войсковых испытаниях.

"16 машин разделят между воинскими частями, расположенными в различных климатических зонах", - уточняет газета.

Танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и БРЭМ Т-16 на тяжелой универсальной гусеничной платформе "Армата" разработаны корпорацией "Уралвагонзавод".

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Танк Т-14 предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения высокобронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

12.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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