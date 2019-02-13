Роскосмос активизирует работы над антропоморфным космороботом

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Роскосмос активизировал работы по взаимодействию космонавта с антропофорным космороботом, сообщил во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"После выхода космонавтов Кононенко и Прокопьева в открытый космос решено активизировать исследования взаимодействия космонавта с антропоморфным роботом, управляемым в телеоператорном режиме", - написал Д.Рогозин в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По его словам, это необходимо "для обеспечения безопасных операций на внешнем борту космической станции".

В ночь на 30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

11 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в ходе выхода в открытый космос взяли пробы герметика, которым было заделано отверстие и образцы микрометеоритной защиты. Их доставили на землю для изучения.

10 января глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что эксперты в ближайшие недели выяснят причины произошедшего.

Ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко в интервью "Интерфаксу" сообщила, что проведенные исследования показали, что отверстие не могло появиться в результате действия микроорганизмов, обитающих внутри станции.

В разное время выдвигались различные версии появления отверстия в обшивке. Среди них - брак при производстве, намеренное повреждение обшивки или столкновение с микрометеоритом или космическим мусором.