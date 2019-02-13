Власти Южного Судана готовы к сотрудничеству с Россией в сфере ВТС

ЦАМТО, 12 февраля. Власти Южного Судана не будут против сотрудничества с РФ в военно-технической сфере при обоюдном интересе. Об этом агентству "РИА Новости" заявил министр иностранных дел Южного Судана Ньяль Денг Ньяль.

"Мы сотрудничаем сейчас пока только в сфере добычи минералов, но мы не против того, чтобы оно было и в этой области, если обе стороны изъявят желание", – сказал министр, отвечая на вопрос, сотрудничают ли Москва и Джуба в сфере ВТС.

Как напоминает агентство, режим санкций в отношении Южного Судана был введен СБ ООН в марте 2015 года и установил замораживание активов и запрет на поездки для физических лиц и организаций, которые "несут ответственность за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Южного Судана".

С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.