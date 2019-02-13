Российско-украинское "ОАК-Антонов" будет ликвидировано

Российско-украинское предприятие "ОАК-Антонов", созданное для продвижения совместной продукции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ГП "Антонов", будет ликвидировано.

"Представители украинской стороны длительное время не принимают участия в деятельности ООО "ОАК-Антонов", СП не ведет никаких проектов. В связи с этим принято решение о прекращении деятельности и ликвидации ООО "ОАК-Антонов", - сообщил "Интерфаксу" представитель ОАК.

Ранее во вторник ОАК опубликовала повестку заседания совета директоров 14 февраля, один из вопросов повестки - о прекращении участия в капитале ООО "ОАК-Антонов".

Соглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Предполагалось, что СП займется координацией совместных программ авиапрома (среди них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), вопросами маркетинга и послепродажного обслуживания самолетов. В 2011 году компания приступила к работе, в 2015-м - кабмин Украины распорядился о выходе "Антонова" из капитала СП.

При учреждении СП у ОАК и "Антонова" было по 50% в его капитале. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", на конец ноября 2018 года структура капитала не изменилась.