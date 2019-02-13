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13.02.2019
Интерфакс-АВН

Российско-украинское "ОАК-Антонов" будет ликвидировано

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Завод "Антонов"
Завод "Антонов", Украина.
Источник изображения: Reuters

Российско-украинское предприятие "ОАК-Антонов", созданное для продвижения совместной продукции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ГП "Антонов", будет ликвидировано.

"Представители украинской стороны длительное время не принимают участия в деятельности ООО "ОАК-Антонов", СП не ведет никаких проектов. В связи с этим принято решение о прекращении деятельности и ликвидации ООО "ОАК-Антонов", - сообщил "Интерфаксу" представитель ОАК.

Ранее во вторник ОАК опубликовала повестку заседания совета директоров 14 февраля, один из вопросов повестки - о прекращении участия в капитале ООО "ОАК-Антонов".

Соглашение о создании "ОАК-Антонов" было подписано в 2010 году. Предполагалось, что СП займется координацией совместных программ авиапрома (среди них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), вопросами маркетинга и послепродажного обслуживания самолетов. В 2011 году компания приступила к работе, в 2015-м - кабмин Украины распорядился о выходе "Антонова" из капитала СП.

При учреждении СП у ОАК и "Антонова" было по 50% в его капитале. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", на конец ноября 2018 года структура капитала не изменилась.

12.02.2019
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-140
Ан-70
Компании
Антонов ГП
ОАК
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