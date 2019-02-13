Китайский самолет "Синьчжоу-700" полетит в этом году

Корпорация авиационной промышленности КНР получила заказы на 185 таких авиалайнеров

Разрабатываемый Китаем турбовинтовой самолет "Синьчжоу-700" для региональных авиаперевозок может совершить свой первый полет уже в 2019 году. Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC).

По словам собеседника агентства, новая модель отличается экономичностью, комфортабельностью, высокой скоростью, прогрессивностью и высокой адаптируемостью к различным аэропортам и авиамаршрутам.

К настоящему моменту AVIC уже получила заказы на 185 самолетов "Синьчжоу-700" от 11 компаний из Китая и других стран мира.

Между тем, время недельных каникул по случаю празднования китайского Нового года - с 4 по 10 февраля - в Китае воздушным транспортом воспользовались около 12,6 миллиона пассажиров. Самый пик поездок пришелся на 10 февраля, когда дневное число авиаперелетов достигло исторического рекорда - 2,03 миллиона.

В стране было совершено 111 тысяч авиарейсов. Наиболее загруженными оказались аэропорты таких популярных туристических направлений как Хайкоу, Лицзян и Харбин.

Крупнейший авиаперевозчик Китая - компания "Китайские южные авиалинии" - перевез во время каникул более 2,1 миллиона пассажиров. А с 21 января, когда в КНР стартовал "чуньюнь" - сезон новогодних пассажироперевозок - авиакомпания обслужила в общей сложности около семи миллионов пассажиров.

Кроме "Синьчжоу-700" в семейство региональных турбовинтовых самолетов "Синьчжоу", которые производятся AVIC Xi"an Aircraft Industry Company Ltd., входят еще самолеты "Синьчжоу-60" (МА60) и "Синьчжоу-600".

В 2005 году самолет "Синьчжоу-60" впервые вышел на мировой рынок. К настоящему времени в общей сложности 108 таких самолетов летают в 18 странах мира, включая Непал, Камбоджу, Лаос, Индонезию, Филиппины. Эти авиалайнеры обслуживают 300 авиамаршрутов по всему миру с пассажиропотоком в 10 миллионов человек.