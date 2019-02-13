Размещение ракет США: рискнет ли Европа попасть в прицел

Почему Румыния выступила против размещения ядерных ракет в Европе

Румыния раскритиковала идею размещения ядерного оружия в Европе. Там заявили о беспокойстве в связи с выходом США из ДРСМД, но признали, что это не повод для размещения ядерного оружия на территории европейских государств. В румынском МИДе призвали Москву за отведенные полгода до разрыва Договора сделать все возможное, чтобы сохранить его.

Министра иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану возмутила идея размещения ядерного оружия в Европе. Он отметил, что Румыния "очень обеспокоена" выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и возможностью размещения американских ядерных ракет на территории Европы.

Глава внешнеполитического ведомства призвал Россию сделать все возможное, чтобы сохранить Договор. Он напомнил, что соглашение утратит свою силу только через шесть месяцев после заявления Вашингтона о его расторжении, поэтому у сторон пока есть возможность вернуться к нему.

"Если Москва не хочет диалога, мы вынуждены найти соразмерные ответы. Но размещение ядерного оружия в Европе определенно точно было бы плохим ответом. Я не предвижу такого, в том числе в Румынии", - сказал Мелешкану немецкой газете Welt.

А вот в Чехии придерживаются другого мнения в этом вопросе. Тремя днями ранее министр обороны Чехии Лубомир Метнар допустил возможность того, что НАТО снова поставит вопрос о размещении на территории республики ракет или радиолокационной станции (РЛС) системы противоракетной обороны (ПРО) США. Политик объяснил газете Pravo, что это произойдет, если ситуация в области безопасности в Европе ухудшится после прекращения действия ДРСМД.

"Увидим, что произойдет через полгода, когда истечет срок, в течение которого к [выполнению обязанностей по] договору можно вернуться. Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации [в сфере безопасности]. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты [о размещении на территории Чехии элементов американской системы ПРО]", - сказал Метнар.

По словам главы оборонного ведомства, решение России и США о приостановке своих обязательств по Договору пока не оказало отрицательного влияния на европейскую безопасность. Вместе с тем он выразил сожаление в связи с таким решением Вашингтона и Москвы.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил газетам медиагруппы Funke, что европейцы не должны отказываться от совместных ядерных миссий в рамках альянса. "Разделение ядерной ответственности важно для НАТО. И я призываю к тому, чтобы как можно больше партнеров по альянсу, включая Германию, были частью этой ответственности", - отметил он. Столтенберг подчеркнул, что "цель НАТО - мир без ядерного оружия". При этом, по его словам, альянс не избавится от своих арсеналов, если этого не сделают Россия и Китай.

"Мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от всего своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие страны сохранят или расширят свои ядерные арсеналы", - приводит слова генсека пресс-служба альянса в твиттере.

Сохранение ДРСМД сейчас находится под большим вопросом. Ситуация обострилась после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке участия Вашингтона в Договоре. Об этом американский лидер сообщил 2 февраля и тогда же заявил о намерении Штатов начать разрабатывать "военный ответ" на якобы нарушения Москвой своих обязательств по соглашению.

"Мы начнем разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконного поведения", - подчеркнул Трамп.

НАТО в сложившейся ситуации поддержал американскую сторону. Более того, альянс возложил ответственность за приостановку Вашингтоном исполнения условий договора на Москву. Государства-члены НАТО пришли к единому выводу, что российская сторона не выполнила ультиматум США по ДРСМД.

"Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению Договора. В результате США приостанавливают выполнение своих обязательств по ДРСМД в ответ на нарушения договора Россией", - написали в заявлении военного блока.

Впрочем, госсекретарь США Майк Помпео напомнил, что Договор утратит силу, если Россия в течение полугода "не вернется к соблюдению его условий".

"Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут", - предупредил он.

Но "спорные" ракеты Россия не уничтожила, а наоборот, ответила на действия США зеркально. В тот же день президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу объявил о приостановке РФ участия в Договоре и что Москва готова ответить на действия США соответственно.

"Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем", - отметил Путин.

Лидия Мисник