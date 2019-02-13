"Будут ответные меры": как НАТО обороняется от России
Столтенберг: НАТО готовится к обороне с учетом прекращения ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса в ближайшее время обсудят меры по сдерживанию России в связи с расторжением договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он считает, что Москва является единственным нарушителем соглашений и своими заявлениями против Вашингтона лишь отвлекает внимание.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовится к последствиям расторжения договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Вашингтоном и Москвой. Конкретные меры по сдерживанию России будут обсуждаться на встрече министров обороны НАТО 13-14 февраля в штаб-квартире организации.
"Любые шаги, которые мы предпримем, будут носить координированный, взвешенный и оборонительный характер", - заверил глава НАТО Йенс Столтенберг.
Он отметил, что в ответ на приписываемое России нарушение ДРСМД новые ракеты наземного базирования в Европе размещены не будут. Генсек утверждает, что Москва единственная из сторон, которая нарушает договор. По словам Столтенберга, действия США по размещению пусковых установок М-41 в Румынии не выходят за рамки соглашения. Москва же, по мнению главы НАТО, обвиняя Вашингтон в неправомерных действиях, лишь пытается отвлечь внимание мирового сообщества от своих нарушений ДРСМД.
"США не разворачивали в Европе новые [запрещенные ДРСМД] ракеты, тогда как Россия развертывает все больше и больше ракет, способных нести ядерный заряд", - заявил журналистам генсек, выразив надежду, что Москва вернется к исполнения договора.
Меры, которые американская сторона выработает в связи с ситуацией вокруг ДРСМД, будут носить условный, а не ядерный характер. Об этом сообщила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. "Мы начали смотреть на то, какой у нас будет оборона. В первую очередь, оборона, над которой мы могли бы работать, носит конвенциональный характер, а не ядерный", - пояснила она.
Ранее президент США Дональд Трамп во время обращения к конгрессу США с ежегодным посланием допустил возможность заключения иного соглашения о контроле за вооружениями, добавив к нему Китай и другие страны.
Во время брифинга Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею расширить ДРСМД, подчеркнув, что такие страны, как Индия, Пакистан, Китай и Иран, уже в течение нескольких лет разрабатывают попадающие под запрет договора вооружения.
Российская сторона ждет более точных формулировок этого предложения от Америки. "Мы, конечно, видели в заявлении президента Трампа отсылку к возможности заключения нового договора, который может быть подписан "в красивой комнате", и этот договор должен включать в качестве участников другие страны. Мы с интересом будем ждать конкретизации этого предложения в виде положенных на бумагу или изложенных иным образом элементов повестки дня такого рода переговоров - в виде концептуальных схем", - заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Впервые о своем намерении выйти из ДРСМД президент США Дональд Трамп заявил 20 октября 2018 года. Он объяснил это наличием у России ракеты 9М729, которая якобы нарушает условия договора.
Согласно договору о РСМД, заключившие его стороны не имеют права владеть баллистическими ракетами наземного базирования и крылатыми ракетами с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. По данным американских властей и лидеров 28 стран-участниц НАТО, дальность полета этих ракет может превышать 500 км. Москва же настаивает, что
9М729 не нарушает ДРСМД и дальность ее полета составляет 480 км.
В начале января заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон заявила, что для возвращения к соблюдению договора Москве нужно уничтожить ракету: "Мы представили список условий, которые должны быть выполнены. Но русские и сами прекрасно знают, что они должны сделать, чтобы устранить допущенные ими нарушения договора: они должны уничтожить ракету. Это [модификация ракеты, - "Газета.Ru"] уже не вариант. Наши технические специалисты изучили этот вопрос и пришли к выводу, что это непроверяемо".
Со 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору и начал процесс выхода, оставив за собой право вернуться в течение полугода, если Россия уничтожит 9М729. Москва в ответ на действия Америки также приостановила свое участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Помимо этого, президент России Владимир Путин одобрил предложение главы Минобороны Сергея Шойгу начать разработку гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
Ангелина Мильченко
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