"Не чужой нам народ": Лукашенко напомнил Польше об армии РФ

Лукашенко просит Польшу не "бряцать оружием"

Польша может не ждать никаких угроз от Белоруссии, но если Варшава начнет бряцать оружием, то Минск не будет спокойно на это смотреть, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он признал, что белорусско-польские отношения далеки от идеала, но все вопросы между двумя государствами решаемы. По его словам, предстоящие годы будут для этих отношений определяющими на долгое время.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польше не стоит ждать каких-либо угроз с белорусской стороны. При этом, если поляки начнут бряцать оружием, Минск не будет спокойно на это смотреть, предупредил глава государства.

"Никаких угроз от нас они пусть не ждут. Но это не значит, что если они будут бряцать оружием, то мы будем спокойно на это смотреть. В том числе учитывая нашу совместную белорусско-российскую группировку на этом направлении", - сказал Лукашенко, назначая нового посла в Польше Владимира Чушева.

Глава государства предупредил, что белорусско-польские отношения вовсе не идеальны, поэтому нужно приложить усилия для разрешения имеющихся разногласий. "Не скажу, что они [отношения] без проблем, их хватает, но все они абсолютно решаемы. И для этого надо сделать все, потому что предстоящие годы для белорусско-польских отношений будут определяющими на большую перспективу", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко призвал нового посла доносить национальные интересы Белоруссии до польской стороны. "Это не чужой нам народ", - заметил он, напутствуя нового главу диппредставительства в Варшаве.

В начале месяца министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обратился к США с призывом разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками. "В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ракеты с ядерными боеголовками", - сказал дипломат немецкому изданию Der Spiegel.

Глава внешнеполитического ведомства также не исключил возможности размещения в Польше атомных арсеналов НАТО.

Он подчеркнул, что это будет зависеть от того, "как Россия будет вести себя в будущем".

Впрочем, самая обсуждаемая тема в отношениях Польши и США - вопрос размещения в республике американской военной базы. 15 сентября об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время визита в Вашингтон.

"Если бы такого шанса не было, то все закончилось бы исключительно разговорами. А мы говорим о деталях", - уточнил он, говоря о перспективах появления в Польше американской военной базы.

Блащак даже выразил готовность польской стороны профинансировать ее постройку. Ранее оборонное ведомство республики уже заявляло о готовности Варшавы выделить на этот проект $1,5-2 млрд.

Яцек Чапутович в начале октября прошлого года выразил надежду, что Вашингтон все же примет решение о размещении американской военной базы. "Еще предстоит проанализировать и обсудить военно-политические аспекты, а также место конкретного размещения. Многое зависит от позиции Конгресса США и от заключений администрации президента США и Пентагона, но мы надеемся, что решение будет принято весной следующего года", - сказал он "Коммерсанту".

Более того, 19 октября Блащак заявил о намерении воссоздать 14-й Сувалкский полк противотанковой артиллерии, который будет расквартирован в городе Сувалки, расположенном рядом с границами Белоруссии, Литвы и Калининградской области России.

"Я принял решение восстановить полк в Сувалках, который был ликвидирован восемь лет назад. Это был недальновидный шаг с точки зрения обороноспособности Польши", - отметил он.

После ряда подобных заявлений Александр Лукашенко предупредил, что размещение американской военной базы на территории Польши вынудит Россию и Белоруссию принять зеркальные меры.

"Я министру иностранных дел [Польши] сказал (он выступал у нас в Минске): "Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - отметил он.

В то же время белорусский лидер напомнил, что внешняя политика страны выстраивается по принципу "с соседями надо жить хорошо". "Мы - мирные люди, не хотим войны. Мы не богаты. Но никого не просим. Мы сами свое счастье заработаем. Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны", - подчеркнул Лукашенко.

До этого он также делал заявления на эту тему. Глава государства отмечал, что его страна реагирует, когда в Польше политики заявляют о намерении тратить миллиарды долларов на размещение у себя американского оружия и создания некоего Форта Трампа - так планируется назвать американскую базу в Польше. "Конечно, со своим главным союзником думаем о том, как противостоять всему этому", - отметил белорусский лидер.

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков, в свою очередь, заявил, что белорусские власти будут рассматривать размещение любых иностранных военных баз на сопредельных территориях как "угрозу". Под "угрозой" он имеет в виду факторы, которые при определенных условиях могут привести к нарастанию "военной опасности до уровня военной угрозы".

Также министр обороны подчеркнул, что размещение "Форта Трампа" на территории Польши не будет способствовать укреплению международной и региональной безопасности и стабильности.

Лидия Мисник