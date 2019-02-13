Проект создания колонии на Марсе признали банкротом

Компания Mars One собиралась отправить около 40 человек осваивать планету и снимать про это реалити-шоу

ГААГА, 12 февраля. /ТАСС/. Компания Mars One, созданная по голландской инициативе для основания колонии на Марсе, признана банкротом. Об этом сообщает информационный портал DutchNews.

По данным онлайн-издания, компания, основанная в 2012 году основанная Бансом Лансдорпом, объявлена банкротом в январе.

Mars One привлекла внимание мировых СМИ в связи с желанием основать первую колонию на Марсе с участием порядка 40 человек. Планировалось, что финансирование проекта будет осуществляться в том числе за счет продажи прав на показ реалити-шоу о жизни поселенцев и торговли атрибутикой.

Однако проблемы начали появляться в 2015 году, когда один из 100 человек, вышедших в финальную стадию процесса отбора поселенцев, заявил, что многие претенденты купили себе места в списке. Вслед за этим ряд ученых высказал серьезные сомнения в том, что первая колония может быть основана через планируемые 10 лет, назвав при этом приближенным к реальности срок в 100 лет. Более того, вопросы начала вызывать и экономическая составляющая проекта с учетом того, что стоимость запуска летательного аппарата с экипажем в 40 человек на борту несравнима со стоимостью прав на показ реалити-шоу.

Вместе с тем, что станет с самим проектом, пока остается непонятным. На данный момент продолжает свое существование некоммерческий фонд Mars One, который спонсировался за счет продажи лицензий компании Mars One на использование бренда. Как заявил сам Лансдорп, фонд продолжает свою работу, однако без финансовых вливаний долго не продержится. Поэтому, сказал он, в настоящее время ведется работа с инвесторами и другими сторонами "для поиска решения".