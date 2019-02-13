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13.02.2019
РИА Новости

Путин выразил удовлетворение результатами производства Ту-160

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Опытный образец самолета Ту-160М2
Опытный образец самолета Ту-160М2.
Источник изображения: РИА Новости/Искандер Асабаев

КАЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение результатами производства боевого ракетоносца Ту-160.

"Мы реализовали в Казани блестящий проект, фактически создали новую машину Ту-160 для Вооружённых сил. Сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы, просто здорово", - сказал Путин на встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ту-160 - самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.

12.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Персоны
Путин Владимир
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