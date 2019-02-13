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13.02.2019
РИА Новости

России нужны частные военные компании, считает Клинцевич

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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. России нужны частные военные компании, но они должны быть под контролем спецслужб, поэтому перспектив в стране в ближайшее время для них нет, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"То, что в России сегодня нет частных военных компаний, я считаю, это большая проблема. Многие вопросы мы могли бы закрывать, как это делают американцы, англичане, французы", - сказал Клинцевич на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

По его словам, он уже около восьми лет назад в Госдуме поднимал вопрос создания таких компаний.

"Но я стою на позициях, они должны быть жестко под контролем... спецслужб. Но у нас силовики не договорятся по этому поводу. Поэтому я не вижу в ближайшее время перспективы создания частных военных компаний. Для страны они были бы нужны, но это мое персональное личное мнение", - сказал сенатор.
12.02.2019
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