Медведев поручил передать часть Каспийской бухты в пользование Минобороны
Учения в Каспийском море.
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился передать в обособленное пользование Минобороны России до 2039 года часть акватории Каспийской бухты Каспийского моря, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых документов.
"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Каспийской бухты Каспийского моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в документе.
В распоряжении также указаны координаты угловых точек и условия, которые должны соблюдаться Минобороны при использовании этой акватории.
12.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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