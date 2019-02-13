Медведев поручил передать часть Каспийской бухты в пользование Минобороны

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился передать в обособленное пользование Минобороны России до 2039 года часть акватории Каспийской бухты Каспийского моря, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых документов.

"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Каспийской бухты Каспийского моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в документе.

В распоряжении также указаны координаты угловых точек и условия, которые должны соблюдаться Минобороны при использовании этой акватории.