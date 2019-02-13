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13.02.2019
Lenta.ru

Шойгу поставил задачи генералам

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России должны быть готовы к расширению спектра военных конфликтов, заявил министр обороны Сергей Шойгу, открывая оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава армии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Шойгу привел в пример конфликт в Сирии. По его словам, это абсолютно другой тип вооруженной борьбы, резко отличающийся от классических войн, в которых участвовали регулярные армии.

"В войска и силы ежегодно поступает порядка двух с половиной тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Совершенствуется организационная структура соединений и воинских частей", — продолжил глава Минобороны.

Также он отметил растущее влияние высокоточного вооружения, систем разведки и радиоэлектронной борьбы, из-за чего, как утверждает Шойгу, "коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием".

В таких условиях, подчеркивает министр, от военного руководства требуются как обширные знания, так и способность следовать новым веяниям и понимать перспективы Вооруженных сил.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что уровень боевой и оперативной подготовки российских войск должен быть повышен, а в ноябре потребовал, чтобы в ближайшие годы доля современного вооружения и техники выросла как минимум до 70 процентов. Помимо этого, российский лидер говорил, что предприятия оборонки должны развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов.

12.02.2019
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Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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