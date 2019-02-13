В Западном военном округе стартовала проверка боеготовности войск РХБЗ

Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).

Военнослужащие проведут стрельбы из тяжелых огнеметных систем, а также выполнят упражнения по вождению бронетехники

ТАСС, 12 февраля. Более тысячи военнослужащих в рамках внезапной проверки боевой готовности отработают ведение радиационной, химической и биологической разведки на полигоне в Курской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

"Специалисты отработают вопросы ведения радиационной, химической и биологической разведки во время боевых действий с использованием новейших машин РХМ-6 на базе БТР-80, а также проведут дозиметрический и химический контроль территории", - цитирует пресс-служба слова заместителя начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) полковника Валерия Мартынова.

Подразделения отдельной бригады ЗВО численностью "более 1 тыс. военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники" совершат марш протяженностью около 100 км на один из военных полигонов в Курской области, уточняет пресс-служба.

Военнослужащие РХБЗ также решат задачи по применению тяжелых огнеметных систем, выполнят стрельбы, упражнения по вождению бронетанковой техники. Тренировки будут проходить как в дневное, так и в ночное время. Специалисты развернут пункт специальной обработки для проведения дегазации, дезинфекции и дезактивацию вооружения и техники.

В 2019 году в ЗВО уже проведено свыше 20 внезапных проверок боеготовности.