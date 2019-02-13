"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Боевой модуль калибра 57 мм АУ-220М ("Байкал") в перспективе может быть интегрирован на любые платформы, в том числе на ударные самолёты и корабли, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия ЦНИИ "Буревестник" (входит в Уралвагонзавод) Георгий Закаменных.

АУ-220М будет представлен в рамках экспозиции УВЗ на грядущей выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ). Четыре года назад на эмиратском оружейном салоне был подписан меморандум о поставке российских боевых модулей на шасси производства ОАЭ Enigma.

"К настоящему времени АО "ЦНИИ "Буревестник" создал научно-технический задел, позволяющий в интересах Сухопутных войск, ВДВ, ВКС и ВМФ создать межвидовую систему 57-мм вооружения, основанную на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси различного назначения, воздушных судах, а в морском исполнении — на кораблях ВМФ", - сказал Закаменных.

Собеседник агентства пояснил, что вооружение 57 мм модулем перспективных и модернизируемых боевых бронированных машин позволяет повысить огневую мощь мотострелковых подразделений, а также расширяет перспективы военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Необитаемый боевой модуль выполнен в виде дистанционно-управляемой боевой системы кругового вращения. По словам специалистов УВЗ, на сегодняшний день в мире не существует бронетранспортеров и боевых машин пехоты, способных выдержать выстрел АУ-220М.