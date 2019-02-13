Войти
13.02.2019
РИА Новости

"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли

1343
10
+1
Боевой модуль АУ-220М
Необитаемый боевой модуль АУ-220М с 57-мм пушкой разработки ОАО «ЦНИИ «Буревестник».
Источник изображения: ОАО «Уралвагонзавод»

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Боевой модуль калибра 57 мм АУ-220М ("Байкал") в перспективе может быть интегрирован на любые платформы, в том числе на ударные самолёты и корабли, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия ЦНИИ "Буревестник" (входит в Уралвагонзавод) Георгий Закаменных.

АУ-220М будет представлен в рамках экспозиции УВЗ на грядущей выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ). Четыре года назад на эмиратском оружейном салоне был подписан меморандум о поставке российских боевых модулей на шасси производства ОАЭ Enigma.

"К настоящему времени АО "ЦНИИ "Буревестник" создал научно-технический задел, позволяющий в интересах Сухопутных войск, ВДВ, ВКС и ВМФ создать межвидовую систему 57-мм вооружения, основанную на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси различного назначения, воздушных судах, а в морском исполнении — на кораблях ВМФ", - сказал Закаменных.

Собеседник агентства пояснил, что вооружение 57 мм модулем перспективных и модернизируемых боевых бронированных машин позволяет повысить огневую мощь мотострелковых подразделений, а также расширяет перспективы военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Необитаемый боевой модуль выполнен в виде дистанционно-управляемой боевой системы кругового вращения. По словам специалистов УВЗ, на сегодняшний день в мире не существует бронетранспортеров и боевых машин пехоты, способных выдержать выстрел АУ-220М.

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
АУ-220М
Компании
Буревестник
Уралвагонзавод
Похожие новости
16.11.2017
РФ ведет предконтрактную работу по поставкам 57-мм боевого модуля странам Ближнего Востока
29.03.2016
"Уралвагонзавод": ОАЭ начнет испытания БМП с российским боевым модулем в 2017 году
23.09.2015
Вторая молодость БМП-3
22.06.2015
Гендиректор: "Уралвагонзавод" продолжает разрабатывать БМП "Атом" самостоятельно
02.03.2015
Быстрее звука
10 комментариев
№1
13.02.2019 03:46
При наличии высокоточного боеприпаса будет достаточно перспективным вооружением для БПЛА вертикального взлета и посадки, способных зависать и барражировать на низких высотах, например между крон деревьев.
0
Сообщить
№2
13.02.2019 05:31
Г.И.Закаменных 10 лет пробивает 57мм, причем он начал не БТТ, а с авиации, Ми-35 с отсеком для большого обьема боеприпаса на жесткой ленточной подаче. Но вновь назначенный в то время Ген.директор Тульского КБП и авторитет ГК головного по авиации это дело отговорили, только смена всех военных "решал" в МО дало простор,  пока для БТТ.
Интерес, что с высоты 5000м дальность пушечки 20км(против 5км НУРС), что в условиях горно-пустынной козырь супер. Как ни странно вертолетчики пенсы во всех форумах возбудились "На хрена это надо! 30мм самое то...", у них все заточено на малых высотах  залп НУРС длинная очередь и сразу на базу, тут у них конечно правильно.
Второе, что сьемный вариант уже полетал на легоньком Як-130(вариант размещение БК вместо второго пилота), ну а Су-25 может вообще использовать Ганшипом стрельбой вбок. С отдачами вопросов нет вообще. От слова совсем.
0
Сообщить
№3
13.02.2019 08:30
Цитата, Байкал57 сообщ. №2
Интерес, что с высоты 5000м дальность пушечки 20км(против 5км НУРС), что в условиях горно-пустынной козырь супер.

наверное супер, в ясный день и техника противника чёрного цвета на белом снегу. А в реальной жизни что можно различить за 20 км, кроме телевышки и водонапорной башни?  
Я могу понять вертолётчиков, которым надо: быстро увидеть цель (или хотя бы ориентир), отстреляться за такое время, пока бородатый не возьмёт в руки ПЗРК, изготовит её к стрельбе и наведётся.

И вообще, может всё-таки сосредоточить фантазии разработчиков на дальнобойной высокоточной артиллерии, которая будет лупить по чужой наводке ? Но если по чужой, то стоит ли ограничиваться 57мм? Взять самолёт покрупнее, приделать туда пушку и пусть поливает 152 мм Краснополями. Они уже есть. И дистанцию можно держать такую, чтобы ни один ПЗРК не достал. В какой-нибудь Ил-76 можно даже спарку поставить, на основе Мсты ;))
+1
Сообщить
№4
13.02.2019 08:53
Цитата, VK сообщ. №3
стоит ли ограничиваться 57мм? Взять самолёт покрупнее, приделать туда пушку и пусть поливает 152 мм Краснополями. Они уже есть. И дистанцию можно держать такую, чтобы ни один ПЗРК не достал.
122 мм снаряды РСЗО "Град" бьют на 20 км, модернизированные на 40. Это с земли... И нафига самолёту Ваша монструозная пушка с её проблемной отдачей и весом...?
+3
Сообщить
№5
13.02.2019 11:42
Принято решение ставить 57 мм пушку на модернизированный Терминатор. А в авиации достаточно проблем и с 30 мм-вой.
0
Сообщить
№6
13.02.2019 12:05
Цитата, Байкал57 сообщ. №2
Интерес, что с высоты 5000м дальность пушечки 20км(против 5км НУРС), что в условиях горно-пустынной козырь супер.
На такую дальность только УАС можно применять, и то не факт, что получится их наводить за 20 км. Возможно дальше 12–15 км точность полуактивной лазерной ГСН будет уже не достаточной. Или, как минимум, может потребоваться внешнее наведение. А 57-мм УАС ещё даже на испытания не вышел.

Цитата, VK сообщ. №3
В какой-нибудь Ил-76 можно даже спарку поставить, на основе Мсты ;))
Главное, придумать как сделать, чтобы самолёт от энергии, выделяемой при выстрелах, в воздухе не развалился. :)

Цитата, forumow сообщ. №4
122 мм снаряды РСЗО "Град" бьют на 20 км, модернизированные на 40. Это с земли... И нафига самолёту Ваша монструозная пушка с её проблемной отдачей и весом...?
То, что разработчики заявили возможность установки их пушки на транспортные самолёты, ещё не означает, что это будут обязательно делать. А вот на некоторых вертолётах такая пушка могла бы пригодиться для обстрела целей без входа в зону поражения ПЗРК. Например для Ми-35М, поскольку 23-мм пушки уже не отвечают многим современным требованиям.
0
Сообщить
№7
13.02.2019 12:35
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №6
на некоторых вертолётах такая пушка могла бы пригодиться для обстрела целей без входа в зону поражения ПЗРК. Например для Ми-35М...
Какая - такая...?? 152 мм? Вы внимательно прочли пост (часть его) ответом на который был мой..?
0
Сообщить
№8
13.02.2019 15:27
Цитата, forumow сообщ. №7
Какая - такая...?? 152 мм? Вы внимательно прочли пост (часть его) ответом на который был мой..?
Сразу прочитал. Я про АУ-220М. Устанавливать более крупнокалиберные пушки на самолёты или вертолёты считаю не разумным. И я имел в виду, что ни каких "Ганшипов" у нас, скорее всего, даже разрабатывать не будут. Это оружие против тех, у кого даже ПЗРК нет. А наши возможные противники благодаря США очень быстр обзаведутся ими, даже если раньше не имели.
+1
Сообщить
№9
13.02.2019 16:22
Цитата
Собеседник агентства пояснил, что вооружение 57 мм модулем перспективных и модернизируемых боевых бронированных машин позволяет повысить огневую мощь мотострелковых подразделений
Опять эта мутная фигня. Что-то я сомневаюсь, что она повысится по сравнению с БМП-3 с его 100мм+30мм. Ну а бронетехнику сподручней уничтожать с помощью ПТРК - и попасть проще, и дальность может быть в разы выше (а ещё может можно из закрытых позиций стрелять по внешнему целеуказанию или как SPIKE-NLOS), и пробиваемость в разы больше у 152 мм "Корнета" да и под 100 мм пушку можно сочинить кумулятивный боеприпас при желании, если надо за дёшево уничтожать лёгкую бронетехнику на относительно небольших расстояниях.



Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №6
Главное, придумать как сделать, чтобы самолёт от энергии, выделяемой при выстрелах, в воздухе не развалился. :)
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №6
А вот на некоторых вертолётах такая пушка могла бы пригодиться для обстрела целей без входа в зону поражения ПЗРК. Например для Ми-35М, поскольку 23-мм пушки уже не отвечают многим современным требованиям.
А от 57 мм Ми-35М не развалится? Вроде и от отдачи пушек лишь 30 мм у Ка-52, Ми-28 есть сложности, а тут гораздо более мощная 57 мм.

Может лучше сочинять корректируемые НУРС-ы со схожей дальностью? И попасть будет проще, и отдачи нет. Если посмотреть видео стрельбы Ка-52 его 30 мм пушкой, то от ведь с километра даже попасть не может в цель по факту. Где уж там попадать с расстояний, превышающих дальность ПЗРК? Снаряды-то долететь долетают, но ещё ведь и попадать нужно.
https://youtu.be/xC772SxVmW4?t=96
+1
Сообщить
№10
13.02.2019 19:36
Цитата, Враг сообщ. №9
А от 57 мм Ми-35М не развалится?
От 57-мм не развалится. Возможнсть её установки на Ми-24/35М уже обосновали разработчики АУ-220М.

Цитата, Враг сообщ. №9
Может лучше сочинять корректируемые НУРС-ы со схожей дальностью?
Одно другого не отменяет. Управляемые 80-мм ракеты тоже разрабатывают. А ракеты – не замена для пушек.

Цитата, Враг сообщ. №9
Если посмотреть видео стрельбы Ка-52 его 30 мм пушкой, то от ведь с километра даже попасть не может в цель по факту.
Попадали и дальше. Цели и условия стрельбы разные бывают.

Цитата, Враг сообщ. №9
Где уж там попадать с расстояний, превышающих дальность ПЗРК?
Для этого и нужны МФС с программируемыми взрывателями и УАС. И если МФС для 30-мм пушек у нас испытывают, то ждать УАС в таком калибре в ближайшие лет 10–20 не стоит.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 23:26
  • 22
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 13.02 22:37
  • 6
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 13.02 22:02
  • 62
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 13.02 21:33
  • 70
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.02 21:32
  • 15
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 13.02 21:11
  • 1
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 13.02 21:10
  • 27
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 13.02 20:18
  • 1775
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 20:14
  • 40
Эксперты: комплекс "Авангард" неуязвим перед системой ПРО США
  • 13.02 20:05
  • 18
В РФ завершены государственные испытания корабельного зенитного комплекса "Полимент-Редут"
  • 13.02 19:36
  • 10
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 13.02 19:34
  • 23
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 13.02 19:27
  • 1
Плюс-минус "Рафали"
  • 13.02 19:19
  • 17
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 13.02 18:50
  • 1
Россия и Китай разрабатывают лазеры для уничтожения спутников США - Пентагон