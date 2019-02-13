"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Боевой модуль калибра 57 мм АУ-220М ("Байкал") в перспективе может быть интегрирован на любые платформы, в том числе на ударные самолёты и корабли, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия ЦНИИ "Буревестник" (входит в Уралвагонзавод) Георгий Закаменных.
АУ-220М будет представлен в рамках экспозиции УВЗ на грядущей выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ). Четыре года назад на эмиратском оружейном салоне был подписан меморандум о поставке российских боевых модулей на шасси производства ОАЭ Enigma.
"К настоящему времени АО "ЦНИИ "Буревестник" создал научно-технический задел, позволяющий в интересах Сухопутных войск, ВДВ, ВКС и ВМФ создать межвидовую систему 57-мм вооружения, основанную на размещении унифицированного боевого модуля на сухопутных шасси различного назначения, воздушных судах, а в морском исполнении — на кораблях ВМФ", - сказал Закаменных.
Собеседник агентства пояснил, что вооружение 57 мм модулем перспективных и модернизируемых боевых бронированных машин позволяет повысить огневую мощь мотострелковых подразделений, а также расширяет перспективы военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
Необитаемый боевой модуль выполнен в виде дистанционно-управляемой боевой системы кругового вращения. По словам специалистов УВЗ, на сегодняшний день в мире не существует бронетранспортеров и боевых машин пехоты, способных выдержать выстрел АУ-220М.
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Интерес, что с высоты 5000м дальность пушечки 20км(против 5км НУРС), что в условиях горно-пустынной козырь супер. Как ни странно вертолетчики пенсы во всех форумах возбудились "На хрена это надо! 30мм самое то...", у них все заточено на малых высотах залп НУРС длинная очередь и сразу на базу, тут у них конечно правильно.
Второе, что сьемный вариант уже полетал на легоньком Як-130(вариант размещение БК вместо второго пилота), ну а Су-25 может вообще использовать Ганшипом стрельбой вбок. С отдачами вопросов нет вообще. От слова совсем.
Интерес, что с высоты 5000м дальность пушечки 20км(против 5км НУРС), что в условиях горно-пустынной козырь супер.
наверное супер, в ясный день и техника противника чёрного цвета на белом снегу. А в реальной жизни что можно различить за 20 км, кроме телевышки и водонапорной башни?
Я могу понять вертолётчиков, которым надо: быстро увидеть цель (или хотя бы ориентир), отстреляться за такое время, пока бородатый не возьмёт в руки ПЗРК, изготовит её к стрельбе и наведётся.
И вообще, может всё-таки сосредоточить фантазии разработчиков на дальнобойной высокоточной артиллерии, которая будет лупить по чужой наводке ? Но если по чужой, то стоит ли ограничиваться 57мм? Взять самолёт покрупнее, приделать туда пушку и пусть поливает 152 мм Краснополями. Они уже есть. И дистанцию можно держать такую, чтобы ни один ПЗРК не достал. В какой-нибудь Ил-76 можно даже спарку поставить, на основе Мсты ;))
стоит ли ограничиваться 57мм? Взять самолёт покрупнее, приделать туда пушку и пусть поливает 152 мм Краснополями. Они уже есть. И дистанцию можно держать такую, чтобы ни один ПЗРК не достал.122 мм снаряды РСЗО "Град" бьют на 20 км, модернизированные на 40. Это с земли... И нафига самолёту Ваша монструозная пушка с её проблемной отдачей и весом...?
Интерес, что с высоты 5000м дальность пушечки 20км(против 5км НУРС), что в условиях горно-пустынной козырь супер.На такую дальность только УАС можно применять, и то не факт, что получится их наводить за 20 км. Возможно дальше 12–15 км точность полуактивной лазерной ГСН будет уже не достаточной. Или, как минимум, может потребоваться внешнее наведение. А 57-мм УАС ещё даже на испытания не вышел.
В какой-нибудь Ил-76 можно даже спарку поставить, на основе Мсты ;))Главное, придумать как сделать, чтобы самолёт от энергии, выделяемой при выстрелах, в воздухе не развалился. :)
122 мм снаряды РСЗО "Град" бьют на 20 км, модернизированные на 40. Это с земли... И нафига самолёту Ваша монструозная пушка с её проблемной отдачей и весом...?То, что разработчики заявили возможность установки их пушки на транспортные самолёты, ещё не означает, что это будут обязательно делать. А вот на некоторых вертолётах такая пушка могла бы пригодиться для обстрела целей без входа в зону поражения ПЗРК. Например для Ми-35М, поскольку 23-мм пушки уже не отвечают многим современным требованиям.
на некоторых вертолётах такая пушка могла бы пригодиться для обстрела целей без входа в зону поражения ПЗРК. Например для Ми-35М...Какая - такая...?? 152 мм? Вы внимательно прочли пост (часть его) ответом на который был мой..?
Какая - такая...?? 152 мм? Вы внимательно прочли пост (часть его) ответом на который был мой..?Сразу прочитал. Я про АУ-220М. Устанавливать более крупнокалиберные пушки на самолёты или вертолёты считаю не разумным. И я имел в виду, что ни каких "Ганшипов" у нас, скорее всего, даже разрабатывать не будут. Это оружие против тех, у кого даже ПЗРК нет. А наши возможные противники благодаря США очень быстр обзаведутся ими, даже если раньше не имели.
Собеседник агентства пояснил, что вооружение 57 мм модулем перспективных и модернизируемых боевых бронированных машин позволяет повысить огневую мощь мотострелковых подразделенийОпять эта мутная фигня. Что-то я сомневаюсь, что она повысится по сравнению с БМП-3 с его 100мм+30мм. Ну а бронетехнику сподручней уничтожать с помощью ПТРК - и попасть проще, и дальность может быть в разы выше (а ещё может можно из закрытых позиций стрелять по внешнему целеуказанию или как SPIKE-NLOS), и пробиваемость в разы больше у 152 мм "Корнета" да и под 100 мм пушку можно сочинить кумулятивный боеприпас при желании, если надо за дёшево уничтожать лёгкую бронетехнику на относительно небольших расстояниях.
Главное, придумать как сделать, чтобы самолёт от энергии, выделяемой при выстрелах, в воздухе не развалился. :)
А вот на некоторых вертолётах такая пушка могла бы пригодиться для обстрела целей без входа в зону поражения ПЗРК. Например для Ми-35М, поскольку 23-мм пушки уже не отвечают многим современным требованиям.А от 57 мм Ми-35М не развалится? Вроде и от отдачи пушек лишь 30 мм у Ка-52, Ми-28 есть сложности, а тут гораздо более мощная 57 мм.
Может лучше сочинять корректируемые НУРС-ы со схожей дальностью? И попасть будет проще, и отдачи нет. Если посмотреть видео стрельбы Ка-52 его 30 мм пушкой, то от ведь с километра даже попасть не может в цель по факту. Где уж там попадать с расстояний, превышающих дальность ПЗРК? Снаряды-то долететь долетают, но ещё ведь и попадать нужно.
https://youtu.be/xC772SxVmW4?t=96
А от 57 мм Ми-35М не развалится?От 57-мм не развалится. Возможнсть её установки на Ми-24/35М уже обосновали разработчики АУ-220М.
Может лучше сочинять корректируемые НУРС-ы со схожей дальностью?Одно другого не отменяет. Управляемые 80-мм ракеты тоже разрабатывают. А ракеты – не замена для пушек.
Если посмотреть видео стрельбы Ка-52 его 30 мм пушкой, то от ведь с километра даже попасть не может в цель по факту.Попадали и дальше. Цели и условия стрельбы разные бывают.
Где уж там попадать с расстояний, превышающих дальность ПЗРК?Для этого и нужны МФС с программируемыми взрывателями и УАС. И если МФС для 30-мм пушек у нас испытывают, то ждать УАС в таком калибре в ближайшие лет 10–20 не стоит.