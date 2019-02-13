Войти
13.02.2019
ТАСС

Шойгу: расширение спектра военных конфликтов повышает требования к командованию ВС России

826
0
+3
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом маневров на военных учениях "Восток-2018"
Президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом маневров на военных учениях "Восток-2018".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Никольский

Министр обороны также отметил, что все большее влияние на развитие оперативного искусства оказывают высокоточные средства поражения, системы разведки и радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Расширение спектра военных конфликтов в мире и значительное изменение характера боевых действий повышает требования к командному составу российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С каждым годом требования к командующим и командирам, руководителям органов военного управления и, прежде всего, к уровню их подготовки возрастают. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, происходит расширение спектра военных конфликтов, к которым должны быть готовы Вооруженные силы", - сказал Шойгу, открывая во вторник оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава ВС РФ.

В частности, отметил министр, "мы видим, что противостояние в Сирии - это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии". "Во-вторых, - продолжил он, - в войска и силы ежегодно поступает порядка двух с половиной тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Совершенствуется организационная структура соединений и воинских частей".

В-третьих, по словам Шойгу, все большее влияние на развитие оперативного искусства оказывают высокоточные средства поражения, системы разведки и радиоэлектронной борьбы. Автоматизируются процессы управления войсками и оружием. Происходит интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем.

"Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в этих условиях от руководителей всех звеньев военного управления требуются не только обширные и разнообразные знания, но и способность видеть и внедрять все новое и передовое, умело использовать боевой опыт, понимать перспективы развития армии и флота. "В этой связи задача совершенствования подготовки руководящего состава Вооруженных сил является особенно актуальной", - констатировал Шойгу.

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
04.10.2018
4 пусковых установки С-300 уже в Сирии. Госдеп США не верит
21.03.2018
Шойгу: в Сирии за неделю пресечены три химатаки боевиков
08.11.2017
Армия России к 2020 году: высокоточная и защищающая национальные интересы
02.11.2016
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел очередное селекторное совещание
27.06.2016
Шойгу высоко оценил расчет С-400 на авиабазе России в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 23:17
  • 21
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 13.02 22:37
  • 6
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 13.02 22:02
  • 62
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 13.02 21:33
  • 70
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.02 21:32
  • 15
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 13.02 21:11
  • 1
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 13.02 21:10
  • 27
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 13.02 20:18
  • 1775
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 20:14
  • 40
Эксперты: комплекс "Авангард" неуязвим перед системой ПРО США
  • 13.02 20:05
  • 18
В РФ завершены государственные испытания корабельного зенитного комплекса "Полимент-Редут"
  • 13.02 19:36
  • 10
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 13.02 19:34
  • 23
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 13.02 19:27
  • 1
Плюс-минус "Рафали"
  • 13.02 19:19
  • 17
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 13.02 18:50
  • 1
Россия и Китай разрабатывают лазеры для уничтожения спутников США - Пентагон