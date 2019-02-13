Шойгу: расширение спектра военных конфликтов повышает требования к командованию ВС России

Министр обороны также отметил, что все большее влияние на развитие оперативного искусства оказывают высокоточные средства поражения, системы разведки и радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Расширение спектра военных конфликтов в мире и значительное изменение характера боевых действий повышает требования к командному составу российской армии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С каждым годом требования к командующим и командирам, руководителям органов военного управления и, прежде всего, к уровню их подготовки возрастают. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, происходит расширение спектра военных конфликтов, к которым должны быть готовы Вооруженные силы", - сказал Шойгу, открывая во вторник оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава ВС РФ.

В частности, отметил министр, "мы видим, что противостояние в Сирии - это совершенно другой тип вооруженной борьбы, принципиально отличающийся от классических войн, в которых противником были регулярные армии". "Во-вторых, - продолжил он, - в войска и силы ежегодно поступает порядка двух с половиной тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Совершенствуется организационная структура соединений и воинских частей".

В-третьих, по словам Шойгу, все большее влияние на развитие оперативного искусства оказывают высокоточные средства поражения, системы разведки и радиоэлектронной борьбы. Автоматизируются процессы управления войсками и оружием. Происходит интеграция разведывательно-информационных и информационно-управляющих систем.

"Под влиянием этих факторов коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в этих условиях от руководителей всех звеньев военного управления требуются не только обширные и разнообразные знания, но и способность видеть и внедрять все новое и передовое, умело использовать боевой опыт, понимать перспективы развития армии и флота. "В этой связи задача совершенствования подготовки руководящего состава Вооруженных сил является особенно актуальной", - констатировал Шойгу.