Тральщик "Ельня" на учениях очистил от мин Мотовский залив Баренцева моря

Моряки использовали неконтактные глубинные тралы

МУРМАНСК, 12 февраля. /ТАСС. Тральные силы Северного флота (СФ) провели учения по очистке фарватера в Мотовском заливе Баренцева моря. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СФ.

"Экипаж базового тральщика "Ельня" провел траление минного заграждения для проводки условного отряда кораблей и судов", - сообщает пресс-служба.

Моряки использовали неконтактные глубинные тралы. Все учебные мины были успешно обезврежены. Постановку минного поля перед выполнением боевого упражнения БТЩ "Ельня" осуществил морской тральщик "Машинист". Эти корабли входят в состав бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ.

После успешного выполнения поставленных учебно-боевых задач оба корабля вернулись в свой постоянный пункт базирования - Полярный.