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13.02.2019
ТАСС

Тральщик "Ельня" на учениях очистил от мин Мотовский залив Баренцева моря

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Эмблема СФ
Эмблема Северного флота.
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org/

Моряки использовали неконтактные глубинные тралы

МУРМАНСК, 12 февраля. /ТАСС. Тральные силы Северного флота (СФ) провели учения по очистке фарватера в Мотовском заливе Баренцева моря. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СФ.

"Экипаж базового тральщика "Ельня" провел траление минного заграждения для проводки условного отряда кораблей и судов", - сообщает пресс-служба.

Моряки использовали неконтактные глубинные тралы. Все учебные мины были успешно обезврежены. Постановку минного поля перед выполнением боевого упражнения БТЩ "Ельня" осуществил морской тральщик "Машинист". Эти корабли входят в состав бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил СФ.

После успешного выполнения поставленных учебно-боевых задач оба корабля вернулись в свой постоянный пункт базирования - Полярный.

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Проекты
Военные учения
СФ
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