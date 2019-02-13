Business Insider раскрыл "истинную цель" российских "Посейдонов"

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Истинная цель российского беспилотного подводного аппарата "Посейдон" заключается в "развале НАТО", считают эксперты издания Business Insider. Российские военные аналитики подчеркивают, что подводный беспилотник создается исключительно как оружие возмездия.

Как отмечают эксперты Business Insider, ядерное оружие, как правило, способно уничтожить город, но новейшие российские торпеды, которые также называют торпедами "Судного дня", смогут "прекратить существование целого континента". Кроме того, "Посейдон" способен вызвать радиоактивное цунами, из-за чего тысячи миль моря и побережья станут необитаемыми на десятилетия.

При этом, напоминают эксперты, "Посейдон" остается оружием возмездия: по их мнению, если Россия нападет на члена НАТО, а США ответят, то даже в случае полного уничтожения Россия сможет применить "Посейдоны" и ударить по американскому берегу.

В таких условиях США могут серьезно задуматься, следует ли им приходить на помощь Эстонии, которую нужно будет спасти "от хватки Москвы", пишет Business Insider. После этого существование НАТО как военного союза прекратится, заключили эксперты.

"Сигнал для Европы"

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что Business Insider пытается создать очередной "снежный ком" в информационном пространстве.

"С одной стороны — это сигнал для европейских государств о том, как "рискуют" США, чтобы защитить Европу, а следовательно, европейцы должны стараться выполнять все свои финансовые обязательства, чтобы военно-политический союз НАТО смог их защитить. С другой стороны, это еще один сигнал своим обывателям, что есть такая агрессивная страна Россия, которая их не жалеет, и им надо готовиться к серьезному противостоянию", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, у таких публикаций есть и еще одна цель — подготовка общественного сознания к тому, чтобы в будущем разместить в Европе ракеты средней и малой дальности и перенести акцент вооруженного противостояния на европейский континент.

"Хотя многие эксперты в США уже призадумались: а есть ли смысл так серьезно будоражить Россию, даже в информационном пространстве? И эта определенная смена настроений должна в какой-то степени стимулировать политическое и военное руководство США к стабилизации отношений с Россией", — полагает Кошкин.

"Только возмездие"

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что "Посейдон" разрабатывается исключительно как стратегическое оружие ответного удара.

"Реальная цель "Посейдонов" — это возмездие в случае возможной агрессии против России, они создаются в ответ на планы Вашингтона развернуть систему глобальной ПРО. Такое средство может использоваться только в ядерной войне и только после того, как Россия будет атакована", — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что подводный беспилотник не преследует задачи отвратить США от помощи европейским союзникам по НАТО.

Что известно о "Посейдоне"

Президент России Владимир Путин впервые рассказал о новом подводном беспилотнике в прошлогоднем послании к Федеральному Собранию. Тогда он заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, даже самых скоростных.

По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Позже эта разработка получила название "Посейдон".

Как рассказал ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба Игорь Касатонов, неуязвимость "Посейдона" достигается за счет трех факторов: глубины погружения, высокой скорости и непрогнозируемого маршрута.

"Уникальные возможности "Посейдона" позволят Военно-морскому флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры", — отметил он.

В конце января министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении ключевого этапа испытаний "Посейдона". Путин выразил желание лично посмотреть, как идет работа. Кроме того, глава государства намерен изменить формат военных совещаний и лично контролировать процесс постановки новых военных комплексов на боевое дежурство.