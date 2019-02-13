В МИД заявили об опасности планов развития космического сегмента ПРО США

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков.

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Планы развития космического сегмента противоракетной обороны США весьма опасны, они неизбежно приведут к гонке вооружений в космосе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Комментируя последний доклад Пентагона по ПРО, где отмечалось, что США "не потерпят ограничений в вопросе совершенствования ПРО" и вернутся к рассмотрению вопроса развертывания ПРО в космосе, Ермаков отметил, что "линия на отказ от каких-либо ограничений на ПРО не является чем-то новым".

"По существу, Вашингтон руководствуется этой идеей уже второе десятилетие. Единственными ограничителями программ совершенствования противоракетных усилий США служат их бюджетные ресурсы и, конечно же, технологические возможности. Планы развития космического сегмента ПРО США весьма опасны", - заявил дипломат.

По его словам, помимо совершенствования размещаемых на орбите датчиков доклад Пентагона "фактически открывает дорогу для появления в космосе ударных средств ПРО". "Реализация этих планов неизбежно приведёт к началу гонки вооружений в космическом пространстве, что способно самым негативным образом сказаться на международной безопасности и стратегической стабильности", - добавил собеседник агентства.

В январе Пентагон обнародовал третий с 1999 года обзор политики национальной ПРО. Представляя доклад, президент США Дональд Трамп заявил, что начинает "новую эру" в ПРО. Замглавы Пентагона Майкл Гриффин сообщил, что оборонное ведомство пересмотрит возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе, будут разработаны системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет на всех участках траектории. Возможность бороться с МБР получит истребитель F-35, а к 2020 году будет испытана новая зенитная ракета SM-3 (тоже для перехвата МБР).