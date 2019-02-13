Рогозин: исследования по работе космонавтов с антропоморфным роботом будут активизированы

Гендиректор Роскосмоса добавил, что такие роботы позволят обеспечить безопасность операций на внешнем борту МКС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Исследования взаимодействия космонавтов с антропоморфным роботом планируется активизировать. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"После выхода космонавтов Кононенко и Прокопьева в открытый космос решено активизировать исследования взаимодействия космонавта с антропоморфным роботом, управляемым в телеоператорном режиме", - написал Рогозин.

По его словам, подобные роботы позволят в будущем обеспечить безопасность операций на внешнем борту Международной космической станции.

После выхода космонавтов Кононенко и Прокопьева в открытый космос решено активизировать исследования взаимодействия космонавта с антропоморфным роботом, управляемым в телеоператорном режиме. Это необходимо для обеспечения безопасных операций на внешнем борту космической станции pic.twitter.com/0pI7bEVDIg - Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 February 2019

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в ночь на 12 декабря выполнили выход в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза МС-09". Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики.

Ранее сообщалось, что 8 февраля шесть космонавтов-испытателей провели в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) эксперимент по управлению антропоморфным роботом в телеоператорном режиме, при котором он повторяет действия человека-оператора.

По итогам эксперимента, в ЦПК отметили, что фиксацию страховочного карабина для работы в открытом космосе на поручне при помощи робота космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков выполнил всего за 12 минут.