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13.02.2019
ТАСС

Рогозин: исследования по работе космонавтов с антропоморфным роботом будут активизированы

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Робот "Федор"
Робот "Федор"
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Гендиректор Роскосмоса добавил, что такие роботы позволят обеспечить безопасность операций на внешнем борту МКС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Исследования взаимодействия космонавтов с антропоморфным роботом планируется активизировать. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"После выхода космонавтов Кононенко и Прокопьева в открытый космос решено активизировать исследования взаимодействия космонавта с антропоморфным роботом, управляемым в телеоператорном режиме", - написал Рогозин.

По его словам, подобные роботы позволят в будущем обеспечить безопасность операций на внешнем борту Международной космической станции.


Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев в ночь на 12 декабря выполнили выход в открытый космос для осмотра отверстия в обшивке "Союза МС-09". Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории мировой космонавтики.

Ранее сообщалось, что 8 февраля шесть космонавтов-испытателей провели в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) эксперимент по управлению антропоморфным роботом в телеоператорном режиме, при котором он повторяет действия человека-оператора.

По итогам эксперимента, в ЦПК отметили, что фиксацию страховочного карабина для работы в открытом космосе на поручне при помощи робота космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков выполнил всего за 12 минут.

12.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
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