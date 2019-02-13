Войти
13.02.2019
Вестник Мордовии

Непривычные колеса новейшей САУ "Коалиция-СВ-КШ" удивили и вызвали вопросы

2104
1
0

Источник изображения: Фото: grau.informost.ru

Как известно, наряду с вариантом самоходки "Коалиция" на основе основного боевого танка Т-90А, в России разработана колесная версия. Называется она 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ". Эта машина менее известна, чем ее гусеничная родственница, но, время от времени появляются и ее интересные фотографии.

Самым свежим было изображение, размещенное в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации". Правда, представленное САО вызвало удивление военных экспертов, которые обратили внимание на две задние пары колес с двускатной ошиновкой. Ранее на всех иллюстрациях и фотографиях они были односкатными, что более подходит военной технике.

Поэтому закономерно возникают вопросы: перед нами один из самых первых опытных образцов, выполненных в период, когда шла отладка всех систем, и возможности проходимости на местности еще не проверялись. Или же в ходе испытаний выявлено то, что заставило установить необитаемый модуль на более устойчивое шасси?

Ответы на эти вопросы мы, наверное, получим, когда машину покажут на одной из выставок или на самом главном Параде в Москве.

Дмитрий Лемешко

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
24.12.2018
Основные плановые поставки новейших образцов вооружения, военной и специальной техники идут по графику
17.12.2018
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
22.02.2017
"Ратники" идут
26.01.2016
"Трудности только закаляют"
28.09.2015
RAE-2015 определил флагманское направление российской оборонки
29.12.2014
Танковый гигант движется вперед
1 комментарий
№1
13.02.2019 12:11
Чисто внешне - эстетически сомнительная конструкция. Гибрид военно-гражданского дизайна.  Всё-таки военная техника должна быть, имхо, несколько иной. И не только с эстетической точки зрения. Далее чисто некомпетентно, просто личные предпочтения. Если просто грузовик военный, то хорошо бы, чтобы копот был - и ремонтировать проще и за двигателем можно хоть спрятаться от огня в лоб, если что.  И вместимость кабины такого монстра желательно иметь побольше, чтобы хоть часть личного состава могла непосредственно с орудием перемещаться - мало ли что. И хотя бы противопульная защита желательна. Ведь сейчас война с условной линией фронта.  По фото не видно, там сцепка есть или рама единая?  Если бы была сцепка, то можно было бы тягач отцепить и подцепить что-то попроходимее  и помощнее, при необходимости - танк или БТР.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 23:26
  • 22
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 13.02 22:37
  • 6
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 13.02 22:02
  • 62
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 13.02 21:33
  • 70
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.02 21:32
  • 15
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 13.02 21:11
  • 1
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 13.02 21:10
  • 27
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 13.02 20:18
  • 1775
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 20:14
  • 40
Эксперты: комплекс "Авангард" неуязвим перед системой ПРО США
  • 13.02 20:05
  • 18
В РФ завершены государственные испытания корабельного зенитного комплекса "Полимент-Редут"
  • 13.02 19:36
  • 10
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 13.02 19:34
  • 23
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 13.02 19:27
  • 1
Плюс-минус "Рафали"
  • 13.02 19:19
  • 17
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 13.02 18:50
  • 1
Россия и Китай разрабатывают лазеры для уничтожения спутников США - Пентагон