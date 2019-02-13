Непривычные колеса новейшей САУ "Коалиция-СВ-КШ" удивили и вызвали вопросы

Источник изображения: Фото: grau.informost.ru

Как известно, наряду с вариантом самоходки "Коалиция" на основе основного боевого танка Т-90А, в России разработана колесная версия. Называется она 2С35-1 "Коалиция-СВ-КШ". Эта машина менее известна, чем ее гусеничная родственница, но, время от времени появляются и ее интересные фотографии.

Самым свежим было изображение, размещенное в сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации". Правда, представленное САО вызвало удивление военных экспертов, которые обратили внимание на две задние пары колес с двускатной ошиновкой. Ранее на всех иллюстрациях и фотографиях они были односкатными, что более подходит военной технике.

Поэтому закономерно возникают вопросы: перед нами один из самых первых опытных образцов, выполненных в период, когда шла отладка всех систем, и возможности проходимости на местности еще не проверялись. Или же в ходе испытаний выявлено то, что заставило установить необитаемый модуль на более устойчивое шасси?

Ответы на эти вопросы мы, наверное, получим, когда машину покажут на одной из выставок или на самом главном Параде в Москве.

Дмитрий Лемешко