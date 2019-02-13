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13.02.2019
РИА Новости

Эксперт назвал беспилотник "Посейдон" оружием возмездия, а не агрессии

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский подводный беспилотник "Посейдон" разрабатывается как стратегическое оружие ответного удара в случае ракетно-ядерного нападения на РФ, это его единственное предназначение, заявил во вторник РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее издание Business Insider опубликовало статью со ссылкой на экспертов, согласно которой истинная цель российских подводных аппаратов "Посейдон" заключается в развале НАТО. В материале утверждается, что новейшие российские торпеды смогут "прекратить существование целого континента", поэтому США не придут на помощь Эстонии, которую нужно будет спасти "от хватки Москвы", после чего существование НАТО как военного союза прекратится.

"Это предположение притянуто за уши. Реальная цель "Посейдонов" - это возмездие в случае возможной агрессии против России, они создаются в ответ на планы Вашингтона развернуть систему глобальной ПРО. Такое средство может использоваться только в ядерной войне и только после того как Россия будет атакована", - сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что новый российский подводный беспилотник, способный доставлять ядерный заряд повышенной мощности, двигаясь к цели на глубине один километр, является оружием ответного удара и не преследует задачи "отвратить" США от помощи своим европейским союзникам по НАТО.


В послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин, в частности, заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, даже самых скоростных.

По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Данная разработка получила название "Посейдон".

12.02.2019
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1 комментарий
№1
13.02.2019 12:31
Человеческая цивилизация уверено вступает в терминальную фазу своего развития.
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