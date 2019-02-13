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13.02.2019
ТАСС

Бомбардировщики морской авиации в Крыму перебазированы в рамках учений

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Российские самолеты Су-25 и Су-24 на базе Хмеймим в Сирии
Российские самолеты Су-25 и Су-24 на базе Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: © AP Photo, Vadim Savitsky

Завершающим этапом станет нанесение бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Экипажи бомбардировщиков морской авиации Черноморского флота Су-24 провели учения по выводу самолетов из-под удара условного противника с аэродромов постоянного базирования в Крыму на запасные базы. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой флота.

"В ходе тренировки шесть самолетов Су-24 перелетели с основных аэродромов на запасные, расположенные на территории субъектов РФ в границах Южного военного округа", - говорится в сообщении.

Тренировка произведена в рамках стартовавших четырехдневных летно-тактических учений морской авиации Черноморского флота, завершающим этапом которых станет нанесение бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника.

Су-24 - фронтовой бомбардировщик, максимальная взлетная масса которого 43,8 т, максимальная боевая нагрузка - 8 т. Боевой радиус действия (без подвесных баков и дозаправок) 390 км. Максимальная скорость - 1,35 Маха, практически потолок - 11 тыс. м.

Имеет восемь точек подвески вооружения, на которые устанавливаются ракеты "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", неуправляемые и корректируемые авиационные бомбы и снаряды, съемные пушечные установки. Может нести тактическое ядерное оружие (бомбы). Оснащен пушкой ГШ-6-23 калибра 23 мм. Максимальная высота бомбометания - около 5 км.

12.02.2019
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