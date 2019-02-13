Пусковое окно миссии "ЭкзоМарс-2020" откроется 25 июля и продлится до четырех недель

Для испытания робота-экскаватора NASA использует закрытую площадку, засыпанную более чем сотней тонн раздробленной вулканической породы. Минералы служат в качестве аналога мельчайшей и абразивной марсианской пыли.

Для второй миссии "ЭкзоМарс" Россия готовит посадочную платформу вместе с научными приборами и ракету-носитель "Протон"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Пусковое окно, за время которого должен состояться старт российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020", откроется 25 июля и продлится около четырех недель. Об этом в интервью ТАСС во вторник сообщил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве Рене Пишель.

"На сегодняшний день запуск миссии запланирован на июль 2020 года. Пусковое окно, которое продлится три-четыре недели, открывается 25 июля", - сказал он.

Для второй миссии "ЭкзоМарс" Россия готовит посадочную платформу вместе с научными приборами и ракету-носитель "Протон". Европейская сторона готовит марсоход и перелетный модуль. "Европейская сторона старается придерживаться графика. Могу сказать, что с обеих сторон прилагаются усилия, чтобы все было изготовлено и испытано в срок", - отметил Пишель.

Космический аппарат миссии "ЭкзоМарс-2020" планируется к запуску ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, ее атмосферы и климата.

Аппарат должен будет доставить к Марсу российскую посадочную платформу для доставки европейского марсохода на поверхность планеты. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы Марса. На европейском марсоходе будет установлен комплекс научной аппаратуры "Пастер" для непосредственного изучения поверхности и атмосферы Марса в окрестности района посадки, поиска соединений и веществ, которые могли бы свидетельствовать о возможном существовании на планете жизни.